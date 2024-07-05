Brad Pitt'li F1 Filminin Adı ve Vizyon Tarihi Açıklandı!

Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminin adı ve posteri yayınlandı. Apple tarafından yapılan paylaşımda Brad Pitt'in yarış filminin resmî adı F1 olarak açıklandı.

F1 Filmi Oyuncuları Kimler Olacak?

Apple'ın açıklamasına göre Brad Pitt "Formula 1'e geri dönen eski bir sürücü" olan Sonny Hayes rolünde olacak. Damson Idris ise Hayes'in kurgusal bir takım olan APXGP'deki takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde olacak.

Merakla beklenen F1 filminin oyuncu kadrosunun geri kalanında Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor.

F1 Filmi, 27 Haziran 2025'te Geliyor

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix. pic.twitter.com/jW0SMsFtG8 — Apple Original Films (@AppleFilms) July 5, 2024

Joseph Kosinski, Ehren Kruger'in senaryosunu yazdığı F1'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstleniyor. Kosinski hatırlayacağınız üzere daha önce Spiderhead ve Top: Gun Maverick filmlerinde yönetmenlik yapmıştı. Tıpkı Top: Gun Maverick gibi F1 de uzun bir çekim sürecine sahip olacak ve çekimler bu hafta sonu İngiltere Grand Prix'i de dâhil olmak üzere gerçek F1 pistlerinde yapılacak.

Jerry Bruckheimer, Brad Pitt, Chad Oman, Dede Gardner, Jeremy Kleiner ve yedi kez Formula 1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ile birlikte F1'in yapımcılığını üstleniyor. Yapım şirketleri arasında Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment ve Dawn Apollo Films yer alıyor.

Warner Bros. Pictures, planlarda bir değişiklik olmazsa F1 filmini 27 Haziran 2025'te sinemalarda ve IMAX'ta gösterime sokacak. Film daha sonraki bir tarihte Apple TV+'ta yayınlanacak.

Peki sizin Brad Pitt'li F1 filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.