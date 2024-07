Brad Pitt'li F1 Filminin Adı ve Vizyon Tarihi Açıklandı!

Brad Pitt'in merakla beklenen Formula 1 filminin adı ve posteri yayınlandı. Apple tarafından yapılan paylaşımda Brad Pitt'in yarış filminin resmî adı F1 olarak açıklandı.

Apple'ın açıklamasına göre Brad Pitt "Formula 1'e geri dönen eski bir sürücü" olan Sonny Hayes rolünde olacak. Damson Idris ise Hayes'in kurgusal bir takım olan APXGP'deki takım arkadaşı Joshua Pearce rolünde olacak.

Merakla beklenen F1 filminin oyuncu kadrosunun geri kalanında Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo yer alıyor.

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix. pic.twitter.com/jW0SMsFtG8