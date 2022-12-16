Disney Plus Özel Filmi Brahmastra Part One: Shiva'dan İlk Fragman Geldi

Orijinal içerikleriyle abonelerine pek çok farklı film ve diziyi tek bir kütüphanede sunan Disney Plus, pek çok farklı ülkenin film evrenini de içeriklerine katmaya başlıyor. Hindistan'ın orijinal evreni Astraverse'ün hikâyesini anlatan seriden ilk fragman yayınlandı.

Hindistan'ın orijinal evreni Astraverse'ü anlatan üçlemenin ilki Brahmastra Part One: Shiva'dan ilk fragman yayınlandı. Kültürel kavramlardan ve Hint tarihinden ilham alan bu birinci bölüm, destansı bir aşka tutulmak üzereyken dünyası altüst olan Shiva'ya odaklanıyor. Shiva bu sırada Brahmastra ile bir bağlantısı olduğunu ve içinde büyük bir güç olduğunu öğreniyor.

Brahmastra Part One: Shiva Fragmanı

Brahmastra, Hint tarihinin köklü kavramlarından ve masallarından ilham alan ancak modern dünyada geçen; fantezi, macera, aşk ve umudun en son teknoloji ve daha önce hiç görülmemiş görüntüler kullanılarak destansı bir şekilde anlatıldığı orijinal bir sinema evrenidir.

Bu ilk bölümde destansı bir aşka tutulmak üzere olan genç kahramanımız Shiva'nın, Isha adında bir kızla olan hikâyesi anlatılırken izleyiciler, Astra'ların dünyasına yolculuk edip evrenin İlahi Kahramanı olarak kaderini keşfederken Shiva'nın maceralarına eşlik edecek.

İzleyiciler dilerse filmin Hintçe orijinal versiyonuna da ekstralar sekmesinden ulaşabilecek.