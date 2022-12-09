Disney Plus'ın Reklamlı Abonelik Planı Çıktı: Fiyatı ve Özellikleri!

Disney Plus'ın reklamlı abonelik planı kullanıcılarla buluştu. Bununla birlikte reklamlı üyelik paketinin fiyat etiketi ve özellikleri de belli oldu. İlk etapta yalnızca bir ülkede sunulan reklamlı aboneliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

Disney Plus'ın Reklamlı Abonelik Paketinin Fiyatı ve Özellikleri

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesi olan Disney+, Amerika Birleşik Devletleri'nde reklamlı abonelik planını kullanıma sundu. Reklamlı üyelik paketinin 2023 yılı içerisinde diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor.

Basic olarak isimlendirilen reklamlı aboneliğin aylık fiyatı 7,99 dolar olarak belirlendi. Reklamsız deneyim sunan Premium abonelik planı ise aylık 10,99 dolar fiyata sahip. Basic paketi, kullanıcılara sunduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

Reklamlı abonelik planı Basic, IMAX Enhanced, Full HD, HDR10, 4K Ultra HD, Dolby Vision desteği sayesinde içeriklerin oldukça kaliteli bir şekilde izlenmesinin yanı sıra aynı anda dört cihaza kadar izleme olanağı da sunuyor. Basic planı ayrıca Disney Plus'ın kütüphanesindeki tüm içerikleri kapsıyor.

Netflix isimli popüler dijital yayın platformunun reklamlı abonelik planında ise yalnızca 720p çözünürlüğü destekleniyor. Reklamlı aboneliğe sahip olan kullanıcılar aynı anda sadece bir cihazda içerik izleyebiliyor.

Tüm bunların yanı sıra reklamlı abonelikte lisans kısıtlamaları nedeniyle Netflix'in kütüphanesinin yaklaşık olarak yüzde 5 ila yüzde 10'u eksik. Disney+ hizmetinin reklamlı abonelik planında ise şu anda GroupWatch , SharePlay ve Dolby Atmos desteği bulunmuyor. Basic'te ayrıca çevrim dışı izleme de mevcut değil.

Disney+'in Basic planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi platformun reklamlı abonelik planı daha iyi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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