14.550 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Tablet Tanıtıldı! PC Modu Var

Hindistan merkezli teknoloji girişimi, Brave, en yeni Android cihazı Brave Ark'ı tanıttı. Bu cihaz hem tablet hem dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Daha çok üretkenlik odaklı bir ürün olarak ön plana çıkan bu cihaz, laptop ile tablet arasında ikilemde kalanlara etkili bir çözüm sağlıyor.

Brave Ark Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 12 GB

12 GB Dahili Depolama: 256 GB

256 GB Artırılabilir Hafıza: microSD kart desteği ile 1 TB'a kadar

microSD kart desteği ile 1 TB'a kadar Ekran Büyüklüğü: 12,95 inç

12,95 inç Ekran Teknolojisi: LCD (144Hz, HDR10, 700 nit parlaklık)

LCD (144Hz, HDR10, 700 nit parlaklık) Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Batarya Kapasitesi: 14.550 mAh

14.550 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

Brave Ark, gücünü Qualcomm'un 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Yazılım tarafında uzun güncelleme desteği sunmayı planlayan şirket, bunu sürdürmek için Google ve Qualcomm ile iş birliği yapıyor.

Cihaz, 12 GB RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında yalnızca 256 GB seçeneği yer alıyor ancak microSD desteği sayesinde bu alanı 1 TB'a kadar artırmak mümkün hâle geliyor. Android 15 ile birlikte gelen tablet, dileyenler için PC modu da sunuyor. Bu moda geçilmesi hâlinde masaüstü deneyimine kavuşuluyor.

12,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Brave ark, LCD ekran üzerinde 2.8K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 700 nit maksimum parlaklık sunuyor. HDR10 desteği ile gelen cihaz, DTS ses teknolojisi ile desteklenen sekiz hoparlörlü bir ses sistemi içeriyor.

Tabletin en dikkat çekici yönlerinden birini dev bataryası oluşturuyor. 14.550 mAh kapasitesi sayesinde iki güne kadar kullanım süresi sunabildiği iddia ediliyor. 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen cihazın arka tarafında 13 megapiksel kamera bulunuyor. Otomatik odaklama özelliğine sahip bu kameranın yanı sıra ön yüzeyde görüntülü görüşmeler için 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Brave Ark Fiyatı

Brave Ark için 34.999 rupi (16 bin 835 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, mavi renk seçeneği ile birlikte geliyor. Kutudan bir kalem ve koruyucu kılıfla birlikte çıkıyor. Buna ek olarak ilk 200 müşteriye ücretsiz olarak klavye hediye edileceği de ifade ediliyor.