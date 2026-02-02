Lenovo'dan 165Hz Ekranlı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo, Legion Y700 5. Nesil isimli yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Tabletin görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte tabletin hem tasarımı hem de renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablet, iki farklı renk seçeneği sunacak. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Lenovo Legion Y700 5. Nesil'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre tabletin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül yer alacak. Dikey olarak konumlanacak bu modül üzerinde bir adet kamera ve daire şeklinde RGB LED ışık bulunacak. Arka yüzeyde Legion logosu yer alacak. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak tabletin sağ tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Lenovo Legion Y700 5. Nesil'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 3K

3K Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Batarya: 9000 mAh üzeri

9000 mAh üzeri Arka Kamera: 50 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo Legion Y700 5. Nesil, LCD ekran üzerinde 3K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Tabletin ekranı ise 8,8 inç büyüklüğünde olacak.

Tablette Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Legion Y700 4. Nesil için Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Lenovo Legion Y700 5. Nesil Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y700 5. Nesil'in 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Legion Y700 4. Nesil, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.