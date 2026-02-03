2'si 1 Arada Tablet Geliyor! 14.550 mAh Bataryası Var

Hindistan merkezli teknoloji girişimlerinden biri olan Brave, yeni cihazları Brave Ark'ı duyurdu. Şirket, bu cihazı sadece bir tablet olarak değil, 2'si 1 arada Android cihaz olarak tanımlıyor. Tasarım aşamasında da bu vizyonu göz önünde bulunduran şirket, yeni ürününü çok yakın bir zamanda tanıtacağını açıkladı.

Brave Ark Ne Zaman Tanıtılacak?

Brave Ark, 6 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bu cihaz, genel kullanıcı kitlesinden ziyade gün boyunca bilgisayar başında vakit geçiren, pek çok görev ile meşgul olan kişileri hedef alacak. Bir diğer deyişle hem içerik üreten hem iş amaçlı kullanabileceği pratik bir cihaz arayışında olanlara hitap edecek.

Brave Ark'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Brave Ark, 12,95 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Bu cihaz, 1840 x 2880 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Ekran teknolojisi henüz kesinleşmese de cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunacağı doğrulandı.

2'si 1 arada Android cihaz olarak karşımıza çıkacak olan bu cihazın ön tarafında 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Arka tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Brave ayrıca cihazın 14.550 mAh batarya kapasitesine sahip olacağını da belirtti. Cihazın hedef kitlesini göz önünde bulunduracak olursak özellikle uzun saatlerce ekran karşısında kalanlar açısından önemli bir avantaj olacağı aşikâr görünüyor.

Bu cihazda Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Ayrıca yazılım tarafında da uzun süreli bir güncelleme desteği sunulması planlanıyor. Brave, bunun için Qualcomm ve Google ile iş birliği yapacak.