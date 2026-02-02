En Güçlü Tabletler Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı
AnTuTu, yeni rapor yayınladı. Bu raporla birlikte Ocak 2026'nın en güçlü tabletleri açıklığa kavuştu. İşte yüksek puan ile listede yer alan tablet!
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor MagicPad 3 Pro 13.3, 4 milyon 32 bin 958 puan ile listenin zirvesine yerleşti.
- İkinci sırada 3 milyon 392 bin 197 puan ile OPPO Pad 4 Pro yer aldı.
- Listenin üçüncü sırasında 3 milyon 372 bin 299 puana sahip H3C MegaBook konumlandı.
AnTuTu tarafından paylaşılan son raporla birlikte Ocak 2026'nın en güçlü tabletleri belli oldu. Güçlü bir işlemciye sahip olan MagicPad 3 Pro (13.3), listenin zirvesinde konumlanarak geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti. Listede iQOO, vivo, Redmi, OPPO ve daha birçok markanın tableti de yer aldı.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Ocak 2026)
- Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 4 milyon 32 bin 958
- OPPO Pad 4 Pro: 3 milyon 392 bin 197
- H3C MegaBook: 3 milyon 372 bin 299
- OnePlus Pad 2 Pro: 3 milyon 322 bin 959
- Lenovo Legion Tab Y700 (4. Nesil): 3 milyon 209 bin 618
- Red Magic Gaming Tablet 3 Pro: 3 milyon 190 bin 813
- Xiaomi Pad 8 Pro: 3 milyon 188 bin 509
- iQOO Pad 5 Pro: 3 milyon 850
- vivo Pad 5 Pro: 2 milyon 997 bin 207
- Redmi K Pad: 2 milyon 975 bin 795
Honor MagicPad 3 Pro 11.3, AnTuTu testinde 4 milyon 32 bin 958 puana ulaşarak listenin birinci sırasında yer aldı. Cihaz, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Listenin ikinci sırasında konumlanan OPPO Pad 4 Pro, 3 milyon 392 bin 197 puana ulaştı. Cihazda Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle üretilen bu işlemcide iki tanesi 4.32 Ghz, altı tanesi ise 3.53 GHz hızında çalışan toplam sekiz çekirdek yer alıyor.
H3C MegaBook Ultra 5, 3 milyon 372 bin 299 puan elde etti. Bunu ise 3 milyon 322 bin 959 puan ile OnePlus Pad 2 Pro takip etti. Listenin beşinci sırasına 3 milyon 209 bin 618 puana sahip Lenovo Legion Tab Y700 (4. Nesil), altıncı sırasına 3 milyon 190 bin 813 puan alan Red Magic Gaming Tablet 3 Pro yerleşti.
Sekizinci sırada iQOO Pad 5 Pro yer aldı. 3 milyon 850 puan alan bu tablete 3nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400+ işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, dört adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.