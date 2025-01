Beğenmediğiniz Sitelere Dislike Atabileceksiniz: Brave'de İlginç Özellik!

Brave arama motoru, kullanıcıların daha alakalı ve kaliteli içerikler görmesini mümkün hâle getirecek bir özellik aldı. Arama motorunda gerçekleştirilen sorguda getirilen sonuçlar, kullanıcılar tarafından oylanabiliyor.

Rerank adı verilen bu özellik kapsamında kullanıcılar web sitelerine olumlu ya da olumsuz oy verebilecek. Bu, Reddit'ten aşina olunan bir özellik ve çalışma biçimi açısından da hemen hemen aynı sayılır. Reddit'ten farklı olarak Brave'de arama sonuçlarına verilen olumlu ya da olumsuz sonuçlar, web sitelerini öne çıkarıyor ya da arka plana atıyor.

Brave Rerank Şu An Herkes Tarafından Kullanılabiliyor

Şu anda tüm kullanıcılara açık olan özellik, arama sonuçlarının yer aldığı sayfanın sağ üst kısmında yer alıyor. Kullanıcılar Rerank simgesine bastığında bir bölüm açılıyor ve burada çeşitli web siteleri yer alıyor.

Kullanıcılar oylamak istediği web sitesinin üzerine imleci getirip "Öne çıkar" ya da "Yok say" seçeneklerinden birine basabilecek. Bunlar sosyal medyadan aşina olunan "like" ve "dislike" simgelerini içeriyor. Öne çıkarmak istenen web siteleri için like, yok saymak istenen web siteleri için dislike simgesine basılacak.

Brave, yapay zeka destekli yanıtlar özelliğinin kullanıcılar tarafından yapılan bu oylamaları göz önünde bulundurarak ele alacağını söyledi. Arama motorunun AI yanıt özelliği, bu oylamalara göre kaynak gösterecek. Şirket ayrıca Rerank özelliğinin internet kullanıcılarını arama motorlarının standart yaklaşımından da kurtaracağını öne sürüyor.