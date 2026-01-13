324.000 Hesap Bilgisi Sızdırıldı! Hackerlar, Hackerları Hackledi
Bir hacker forumuna düzenlenen siber saldırıda 324 bin hesap bilgisi ele geçirildi. Bu web sitesi, daha önce de benzer bir saldırıya uğramıştı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Bilgisayar korsanları, bir hacker forumuna saldırı düzenledi.
- Forumun yöneticisi, sızıntının web sitesini taşınırken dosyanın güvenli olmayan klasörde unutulmasından kaynaklandığını belirtti.
- Sızıntı kapsamında çok sayıda IP adresi ve kullanıcı adı ele geçirildi.
Sızdırılan ve çalınan verileri paylaşmak için hackerlar tarafından kullanılan bir hacker forumu, yakın zamanda büyük bir veri ihlali yaşadı. Hackerlar tarafından hedef alınan bu web sitesi, çok sayıda hesabı ele geçirdi. Olaydan sonra yaşanan bu durum siber güvenlik alanında çok konuşulmaya başlandı.
Bilgisayar Korsanları, Hacker Forumunu Hackledi
Bilgisayar korsanları tarafından hacker forumuna düzenlediği siber saldırıda SQL dosyası, metin dosyası ve PGP şifrelemesinin anahtarı toplandı. Sızıntı ile beraber ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcı adları, IP adresleri ve kayıt tarihi gibi veriler bulundu. Dosyadaki IP adreslerinin çoğu loopback yani 127.0.0.1 gibi iç iletişimde kullanılan ve bir anlamı olmayan sanal adres yer aldı.
Toplam IP adresinin yaklaşık 70 bin 296 tanesi kullanıcıları takip etmek için kullanılabilen herkese açık IP adresleri oluşturdu. Saldırının arkasındaki bilgisayar korsanları, bu hacker forumu bal küpü olarak nitelendirdi. Bilmeyenler için bal küpü terimi, kolluk kuvvetlerinin kötü niyetli kişileri tuzağa düşürmek için başvurduğu yöntemler için kullanılıyor.
Forumun yöneticisi, sızıntının forumu taşıma işlemi sırasında güvenli olmayan bir klasörde unutulması sonucunda gerçekleştiğine işaret etti. Web sitesi, 11 Ağustos 2025'te kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş ve alan adı kapatılmıştı. O tarihten sonra yeni web sitesine taşınmıştı. Bu arada bunun hacker forumunun yaşadığı ilk veri ihlali olmadığını da unutmamak gerekiyor.
Bu Uygulamaya Dikkat! Tüm Şifreleri Çalıyor
xAI tarafından geliştirilen yapay zeka destekli sohbet botu Grok'u taklit eden bir zararlı yazılım keşfedildi. Hedefte ise Mac kullanıcıları bulunuyor.
Veri sızıntılarından etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmenize yardımcı olmak üzere geliştirilen Have I Been Pwned tarafından paylaşılan bilgilere göre bu forum, Kasım 2022'de de saldırıya uğradı. Bu saldırıda kullanıcı adları, IP ve e-posta adresleri, site üyeleri arasındaki özel mesajlar ve çok daha fazlası toplandı.