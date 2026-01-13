324.000 Hesap Bilgisi Sızdırıldı! Hackerlar, Hackerları Hackledi

Sızdırılan ve çalınan verileri paylaşmak için hackerlar tarafından kullanılan bir hacker forumu, yakın zamanda büyük bir veri ihlali yaşadı. Hackerlar tarafından hedef alınan bu web sitesi, çok sayıda hesabı ele geçirdi. Olaydan sonra yaşanan bu durum siber güvenlik alanında çok konuşulmaya başlandı.

Bilgisayar Korsanları, Hacker Forumunu Hackledi

Bilgisayar korsanları tarafından hacker forumuna düzenlediği siber saldırıda SQL dosyası, metin dosyası ve PGP şifrelemesinin anahtarı toplandı. Sızıntı ile beraber ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcı adları, IP adresleri ve kayıt tarihi gibi veriler bulundu. Dosyadaki IP adreslerinin çoğu loopback yani 127.0.0.1 gibi iç iletişimde kullanılan ve bir anlamı olmayan sanal adres yer aldı.

Toplam IP adresinin yaklaşık 70 bin 296 tanesi kullanıcıları takip etmek için kullanılabilen herkese açık IP adresleri oluşturdu. Saldırının arkasındaki bilgisayar korsanları, bu hacker forumu bal küpü olarak nitelendirdi. Bilmeyenler için bal küpü terimi, kolluk kuvvetlerinin kötü niyetli kişileri tuzağa düşürmek için başvurduğu yöntemler için kullanılıyor.

Forumun yöneticisi, sızıntının forumu taşıma işlemi sırasında güvenli olmayan bir klasörde unutulması sonucunda gerçekleştiğine işaret etti. Web sitesi, 11 Ağustos 2025'te kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş ve alan adı kapatılmıştı. O tarihten sonra yeni web sitesine taşınmıştı. Bu arada bunun hacker forumunun yaşadığı ilk veri ihlali olmadığını da unutmamak gerekiyor.

Veri sızıntılarından etkilenip etkilenmediğinizi öğrenmenize yardımcı olmak üzere geliştirilen Have I Been Pwned tarafından paylaşılan bilgilere göre bu forum, Kasım 2022'de de saldırıya uğradı. Bu saldırıda kullanıcı adları, IP ve e-posta adresleri, site üyeleri arasındaki özel mesajlar ve çok daha fazlası toplandı.