Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman? (Video)

Bridgerton 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, popüler dizinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Julia Quinn’in aynı adlı roman serisinden uyarlan Bridgerton dizisinin üçüncü sezonu 2024 yılında izleiciler ile buluştu. Peki, romantik ve dram türlerindeki Bridgerto dizisinin 4. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix, Bridgerton dizisinin dördüncü sezonunun 2026 yılında yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.

Bridgerton 4. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman

Bridgerton Oyuncuları

Nicola Coughlan

Luke Thompson

Claudia Jessie

Ruth Gemmell

Florence Hunt

Polly Walker

Will Tilston

Julie Andrews

Adjoa Andoh

Bessie Carter

Luke Newton

Joanna Bobin

Golda Rosheuvel

Hugh Sachs

Bridgerton oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.

Bridgerton Nereden ve Nasıl İzlenir?

Bridgerton dizisinin tüm bölümlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Netflix aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.