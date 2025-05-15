Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman? (Video)
Bridgerton 4. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Bridgerton 4. sezon tarihi ve dahası!
Bridgerton 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, popüler dizinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Julia Quinn’in aynı adlı roman serisinden uyarlan Bridgerton dizisinin üçüncü sezonu 2024 yılında izleiciler ile buluştu. Peki, romantik ve dram türlerindeki Bridgerto dizisinin 4. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Bridgerton 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Netflix, Bridgerton dizisinin dördüncü sezonunun 2026 yılında yayınlanacağını duyurdu. Yeni sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor.
Bridgerton 4. Sezon Türkçe Alt Yazılı Fragman
Bridgerton Oyuncuları
- Nicola Coughlan
- Luke Thompson
- Claudia Jessie
- Ruth Gemmell
- Florence Hunt
- Polly Walker
- Will Tilston
- Julie Andrews
- Adjoa Andoh
- Bessie Carter
- Luke Newton
- Joanna Bobin
- Golda Rosheuvel
- Hugh Sachs
Bridgerton oyuncuları arasında Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt ve daha pek çok isim yer alıyor. Nicola Coughlan "Penelope Featherington" karakterini, Luke Thompson "Benedict Bridgerton" karakterini, Claudia Jessie ise "Eloise Bridgerton" karakterini canlandırıyor.
Bridgerton Nereden ve Nasıl İzlenir?
Bridgerton dizisinin tüm bölümlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Netflix aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.