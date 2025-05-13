Lupin 4. Sezon Ne Zaman? (Video)

Lupin 4. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Omar Sy'nin popüler dizisinin ilk üç sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehbrede büyük hayran kitlesine sahip dizinin yeni sezonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Aksiyon, gizem ve dram türlerindeki Lupin dizisinin üçüncü sezonu 2023 yılının ekim ayında izleyiciler ile buluştu. Peki, Lupin 4. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Lupin 4. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Lupin dizisinin yeni sezon çekimleri 2025 yılının mayıs ayında başladı. Dördüncü sezonun 2026 yılının ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor. Yeni sezonun toplamda beş veya yedi bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Lupin yeni sezon tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Lupin 4. Sezon Duyuru Videosu

Kalbimin hırsızı geri dönüyor. LUPIN 4. kısım çekimleri başladı. pic.twitter.com/WCy3eO6Jhz — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 12, 2025

Lupin Oyuncuları

Omar Sy

Ludivine Sagnier

Soufiane Guerrab

Etan Simon

Mamadou Haidara

Shirine Boutella

Antoine Gouy

Hervé Pierre

Clotilde Hesme

Vincent Londez

Omar Sy "Assane Diop" karakterini, Ludivine Sagnier "Claire Laurent" karakterini, Soufiane Guerrab "Youssef Guédira" karakterini, Etan Simon "Raoul Diop" karakterini, Shirine Boutella "Sofia Belkacem" karakterini Antoine Gouy ise "Benjamin Férel" karakterini canlandırıyor.

Lupin Konusu

Lupin, Arsen Lüpen'den ilham alınarak oluşturulan Assane Diop isimli hırsızın hikâyesini konu alıyor. Diop, haksızlığa uğrayan babasının intikamını almaya çalışıyor.

Lupin Nasıl ve Nereden İzlenir?

Lupin dizisinin tüm bölümlerini Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Netflix aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.