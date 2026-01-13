Türkiye'de Fiber İnternet Uzunluğu Açıklandı!

Son yıllarda teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin internet altyapısı da ilerliyor. Son olarak bu ilerlemeyi gösteren yeni bir rapor yayımlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin güncel verileri paylaştı. İşte ayrıntılar...

BTK, 2025'in Üçüncü Çeyreğine İlişkin Verileri Açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne ilişkin 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da değerlendirdiği rapora göre sabit ve mobil abone sayıları sırasıyla 8,5 milyon ve 99,1 milyon olarak açıklandı.

Üç aylık dönemde sabit hatlarda 1,2 milyar, mobil hatlarda ise 80,7 milyar dakika görüşme yapıldı. Toplam görüşme süresiyse 82 milyar dakika olarak belirtildi. Bununla birlikte Türkiye, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle üçüncü çeyrekte Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı.

Öte yandan genişbant abone sayısı 20,9 milyon, mobil genişbant abonesi ise 77,3 milyon olarak paylaşıldı. Toplam genişbant internet abonesi sayısı 98,2 milyon. İnternet kullanıcıların en çok merak ettiği fiber altyapıda da önemli bir gelişme yaşandı.

Fiber Altyapı Uzunluğu Arttı

2024’ün üçüncü çeyreğinde 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025’in aynı döneminde 657 bin kilometreye ulaştı. Bu yüzde 11,7’lik bir artışa denk geliyor. 2028 hedefi ise 850 bin kilometre olarak belirlendi.

Raporda fiber altyapının sürekli olarak geliştiği ifade edilse de özellikle büyük şehirlerde halen fiber erişimi olmayan evler var. Üstelik bu evlerin sayısı da az değil. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde birçok kullanıcının hala fiber internete ulaşamadığı bilinen bir gerçek.

