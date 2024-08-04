Instagram'ın Erişim Engelinde Son Durum Ne? Yasak Kalıcı Mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram platformuna getirilen erişim engeli hala devam ediyor. BTK'nın aldığı re'sen erişim engeli kararının ardından 48 saat içerisinde mahkemeden bir karar çıkarılması bekleniyordu. Ancak mahkeme kararı için verilen 48 saatlik süre, bu gece saat 03:00 suralarında doldu ve Instgram'ın Türkiye akıbeti an itibariyle belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Instagram Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Mahkemenin 48 saat içerisinde erişim engeline yönelik karar almaması bir yana dursun, Instagram'ın kapatılma nedenin altında katalog suçların yer aldığı açıklanmıştı. Kurum, söz konusu katalog suçlar olduğunda mahkeme kararına gerek olmaksızın erişim engeli uygulanabiliyor ve kapatılma kararını süresiz bir şekilde devam ettirebiliyor.

Bu bağlamda, geçici erişim engeli süresinin tamamlanması ve platformun katalog suçlar kapsamında kapatılması nedeniyle, Instagram söz konusu kararlar hakkında bir politika değişikliğine gitmediği sürece Türkiye'de erişime kapalı kalacak.

Daha önce erişim engeli ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapatılma sebebinin katalog suçlar olduğunu belirterek, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Katalog Suçlar Nelerdir?

Instagram platformunun kapatılma sebebi olarak gösterilen katalog suçlar, 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde tanımlanıyor. Bu suçlar ilgili maddede şu şekilde sıralanıyor:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227),

7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.

b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

ç) (Ek:13/10/2022-7418/32 md.) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

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