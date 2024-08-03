Instagram Yasağının Kalıcı Olmasına Saatler Kaldı

Instagram'daki erişim engeli tüm hızıyla devam ediyor. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde uygulanmaya başlanan kısıtlama, Türkiye'deki kullanıcıların VPN gibi yöntemler olmadan platforma ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Peki, yasal bir süreç nedeniyle bu erişim engelinin sürekli hale gelmesi için artık sadece saatler kaldığını biliyor muydunuz?

Instagram Yasağı Ne Zaman Kalkacak?

Türkiye'de uygulanan "Instagram yasağı ne zaman kalkacak?" Kuşkusuz pek çoğumuzun aklında bu soru var. Ne yazık ki şimdilik bu sorunun bir cevabı bulunmuyor. Üstelik sorunun ortadan kalkması bir yana kalıcı hale gelme ihtimali giderek artıyor.

Bildiğiniz üzere Instagram'daki erişim engeli BTK tarafından uygulanmaya başladı. Bu karar, herhangi bir mahkeme kararı ya da başka bir kurumun talebi olmaksızın, BTK'nın doğrudan aldığı bir karardı. Elbette ki bu BTK'nın yasa dışı bir şey yaptığı anlamına gelmiyor.

Yasaya göre, BTK'nın bu tür bir erişim engeli getirme yetkisi mevcut. Ancak kurum sadece 48 saatlik geçici bir engel getirebiliyor. Bunun ötesine geçebilmek için ise engel kararının Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulması ve onaylanması gerekiyor.

Ne yazık ki mahkeme kararı ise ikincil bir mahkeme kararına kadar yasağı kalıcı hele getiriyor. Eğer Sulh Ceza Hakimliği kararı 48 saat içinde onaylanmazsa, erişim engeli otomatik olarak kalkıyor.

Ancak Instagram'a erişim engeli getirilmesine neden olan uygulamalar konusunda bir değişiklik olmadığı mahkemeden aykırı bir karar çıkmasına uzak bir ihtimal olarak bakılıyor. Bildiğiniz üzere dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Meta yetkilileri ile görüştüklerini ve taleplerinin karşılanması durumunda engeli kaldıracaklarını açıklamıştı.

Ne yazık ki bu noktada beklemek ve Türkiye Cumhuriyeti ile Meta arasındaki sorunların geçici olmasını ummaktan başka şansımız yok.