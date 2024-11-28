İşletmecileri İlgilendiren Yurt Dışı Aramaları Kararı: BTK, Vatandaşların Fikrini Almak İstiyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi web sitesinden yapılan açıklamada işletmeciler tarafından yapılan pazarlama aramaları, bilgilendirme mesajları ve yurtdışından gelen SMS/MMS mesajları gibi konularda bir düzenleme hazırladığı duyuruldu.

Bu düzenleme taslağı hakkında halkın görüşlerini paylaşması bekleniyor.

Düzenleme Taslağı Hazırlandı

BTK, pazarlama, bilgilendirme amaçlı telefon aramaları ve mesajlarla ilgili bazı kuralları düzenleyen bir taslak hazırladı. Yurtdışından gelen mesajlar (SMS/MMS) ve ikincil telefon numaralarının (bir kişi ya da işletmeye ikinci bir numara atanması gibi) kullanımı da bu taslakta yer alıyor.

BTK, hazırladığı bu düzenlemenin kamuoyunda nasıl karşılanacağını öğrenmek için vatandaşlardan görüş almak istiyor.

30 Gün Boyunca Web Sitesinde Erişilebilir Olacak

Taslak, BTK’nın internet sitesinde 30 gün boyunca incelenebilmesi için yayınlandı. Vatandaşlar, düzenleme hakkındaki fikirlerini BTK’ya iletmek için 30 gün süreye sahip. Bunun için belirtilen bir “görüş bildirme formu” ve e-posta aracılığıyla fikir beyan edebilecekler.

Görüşlerin iletilmesi için son tarih 27 Aralık 2024. Görüşleri e-posta ile iletmek isteyenler için iletişim adresleri şöyle: