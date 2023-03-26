Bu Gezegende Bulutlar Kumdan Oluşuyor!

James Webb Uzay Teleskobu, birbirinden ilginç keşifler yapmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yaptığımız en karmaşık aletlerden biri olan JWST, bu sefer de sıradışı bir atmosfere sahip olan ötegezegen keşfetti.

Dünya'dan yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve VHS1256 b olarak adlandırılan ötegezegen, oldukça kompleks bir atmosfere sahip. Ancak bu atmosferdeki bulutlar, Dünya'dakilere benzemiyor!

Kumdan Bulutlar Nasıl Oluşuyor?

Dünya'daki atmosfer azot ve oksijence yoğun bir atmosfer olarak biliniyor. Aynı zamanda gezegenemizdeki hava döngüsü, temelde su buharı olan bulutların da oluşmasını sağlıyor. Yeni keşfedilen VHS1256 b ötegezegeni ile birlikte artık farklı bulut çeşitleri olabileceğini de görmüş olduk.

Metan ve karbon monoksit gibi gazlardan oluşan VHS1256 b'nin atmosferinde, silikat tanelerinden oluşan ilginç bir bulut oluşumu da yer alıyor. Yani, kum bulutları! Gün döngüsünü 22 saat içerisinde tamamlayan gezegenin yıldızı etrafında bir tam tur atması ise 10.000 yıl sürüyor.

800 dereceyi geçen yüzey sıcaklıkları, silikatın bir kum gibi havada asılı kalmasını sağlıyor. Bu sayede kum bulutları meydana gelebiliyor. Araştırmacılar, gezegenin gizemini ortaya çıkarmak için gözlemlere devam edecek.