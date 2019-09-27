Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (27 Eylül)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

BİM'de bu hafta teknoloji yağmuru var. Geçen hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkarmayan BİM, bu hafta oldukça fazla teknolojik ürünle karşımıza çıktı. BİM'e bu hafta uygun fiyatlı akıllı telefon geldi. Xiaomi Redmi Go, 599 TL'lik fiyat etiketiyle raflarda yerini aldı. BİM'e 10.000 mAh'lık powerbank geldi. Philips marka taşınabilir şarj aleti 59.90 TL'den satışta.

Reebok spor saati BİM'e geldi. 100 metreye kadar su geçirmez olan saat 129 TL'den satışta. BİM'de bu hafta uygun fiyatlı saç kurutma makinesi var. Fakir marka saç kurutma makinesi 79.00 TL'den satışta. TRAX marka kablosuz Bluetooth kulaklık 39.90 TL'den raflarda yerini aldı.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta uygun fiyatlı akıllı telefon modeli var. Samsung Galaxy A10, 1.199 TL'lik fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı. Samsung Galaxy A10'da 2GB RAM, 32GB dahili depolama alanı ve 2400 pil kapasitesi bulunuyor. Cihazın arka tarafında 13 MP'lik kamera sensörü mevcut. Ön tarafta ise 5 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

A101'de Toshiba marka 43 inçlik Led TV 2.099 TL'lik fiyat etiketi ile satışta. TWS marka bluetooth kulaklık 49.95 TL'den satışta. Kablolu kulaklıklardan vazgeçemeyenler için alternatifler de var. Kulak içi kablolu kulaklık 12.95 TL’den, kulak üstü rengarenk kablolu kulaklıklar 27.95 TL'den, farklı tasarımlarıyla dikkat çeken şekilli kulaklıklar ise 9.95 TL’den satılmakta.

Telefon aksesurlarının vazgeçilmezleri selfie çubuğu powerbank, telefon tutucu, araç şarjı da bu hafta A101’lerde. Selfie çubuğu 5.95 TL’den, araç şarjı ve telefon tutucu 9.95 TL’den satılacak. 10.000 mAh powerbank ise 44.95 TL’den tüketicilere buluştu.