Çimentodan Füze Olur Mu? Çinden Ucuz Hipersonik Füze Hamlesi!

Teknolojik atılımlar konusunda son dönemlerde gündemden hiç düşmeyen Çin bu kez "çimentolu füze" ile gündeme geldi. Oldukça düşük maliyetiyle savunma sanayi teknolojilerinde yeni bir çağ açması beklenen Çin'in yeni hipersonik füzesi dünya gündemine otururken konuyla ilgili tüm detayları haberimizde sizin için derledik.

Çin’in “Çimento Kaplı” Hipersonik Füzesi Tanıtıldı!

Çinli Lingkong Tianxing şirketi, geçtiğimiz günlerde duyurduğu hipersonik füze sistemiyle savunma dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Mach 7 hıza ulaşabildiği belirtilen YKJ-1000 yalnızca performansıyla değil kullanılan malzemeler ve şaşırtıcı derecede düşük fiyatıyla da dikkatleri çekiyor.

YKJ-1000’in menzilinin 1300 km olduğu ve füzenin testlerden başarıyla geçerek seri üretime alındığı iddia ediliyor. Sosyal medyada dolaşan teknik sunumlara göre füzenin en çok konuşulan özelliği ise ısıya dayanıklı kaplaması. Çinlilerin “çimento kaplı füze” diye adlandırdığı bu yapı sivil sektörde kullanılan köpük beton ve katkı maddelerinden oluşuyor.

Şirket bu sayede maliyetleri dramatik şekilde düşürdüğünü belirtiyor. YKJ-1000’in birim maliyeti yaklaşık 700 bin yuan yani yaklaşık 99 bin dolar olarak açıklandı. Bu rakam, modern hava savunma sistemlerinin milyonlarca dolarlık interceptor füzeleriyle kıyaslandığında son derece düşük bir seviyeye denk geliyor. Uzmanlar, saldırı ve savunma maliyetleri arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne dikkat çekiyor.

Örneğin ABD’nin SM-6 kesicisi 4,1 milyon dolar, THAAD ise 12–15 milyon dolar arasında fiyatlanıyor. Çin’in bu yeni sistemi, düşük maliyetli çoklu saldırı konseptini daha etkili hale getirebilir. Analistler, bu füzenin ihracata açılması hâlinde özellikle orta ölçekli ülkelerin büyük güçlerin donanmalarına karşı daha yüksek caydırıcılık elde edebileceğini düşünüyor. Hatta bazı savunma uzmanları, böyle bir mühimmatın yoğun salvo saldırılarıyla modern savunma sistemlerini zorlayabileceğini belirtiyor.

YKJ-1000’in arkasında dikkat çekici bir mühendislik yaklaşımı var. Şirket, askeri standartlardaki karmaşık parçalar yerine döküm komponentler, ticari kamera modülleri, seri üretim BeiDou navigasyon çipleri ve elektrikli ayrılma mekanizmaları kullandığını açıkladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...