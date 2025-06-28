Dış Gürültüyü Tarihten Silecek Kulaklığın Fiyatı Şaşırttı! Sudan Ucuz

Hem tasarımıyla hem de ucuz fiyatına rağmen dikkat çeken yeni nesil özelliklere sahip olmasıyla dikkat çeken Buds Marine, Hindistan merkezli Noise şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Ürünün tasarımı oldukça şık ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmasıyla da oldukça kullanışlı. Özellikle otobüs ve metrobüs gibi aşırı kalabalık ve gürültülü ortamlarda biçilmiş kaftan olacak.

Buds Marine kulaklık setinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise metal alaşımlı kasaya sahip olması. Noise, metal alaşımla kulaklık üreten ilk marka oldu. Taşıma kutusuna bakınca bir kulaklık kutusu değil sanki bir para kasasına bakıyor gibi hissettiriyor. Üstelik kutuyu kolay taşıyabilmeniz için yanında şık bir taşıma zinciri de yer alıyor.

Noise Buds Marine Metal Alaşımlı Gürültü Engelleyen Kulaklık

13mm dinamik sürücü kullanan Buds Marine, 10 dakikalık şarjla bile 2 saate kadar kullanım vadediyor. IPX4 sertifikası sayesinde hem suya hem de tere dayanıklı. İsterseniz kulaklığı aynı anda iki farklı cihaza bağlayabilirsiniz. Bu, hem telefon görüşmeleri yapmak, hem de bilgisayarda çalışırken müzik dinlemek veya toplantılara katılmak için oldukça kullanışlı bir özellik.

Buds Marine, metal kasasıyla birlikte tam şarja bırakıldıktan sonra 35 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Üstelik Bluetooth sürümü 5.3 olduğundan stabil bağlantıya sahip, bu yüzden güç tüketimi düşük seviyelerde akıyor. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle de dinlediğiniz her neyse ona tam odaklanmanızı sağlıyor.

Buds Marine Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Buds Marine kablosuz kulaklık seti, 1 Temmuz 2025 tarihinde satışa sunulacak. Marine Black ve Marine Grey olarak iki farklı renk seçeneğine sahip bu kulaklık seti Amazon, Flipkart ve Gonoise.com'dan satın alınabilecek.

Kulaklığın fiyatı da giriş ve orta segmenti domine edebilecek düzeyde. Normalde 30 dolara (≈1200 TL) satılıyor, ancak ön sipariş ile 18 dolara (≈720 TL) kadar düşüyor.