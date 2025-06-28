TikTok, Instagram'ın Çok Sevilen Özelliğini Kopyaladı

Instagram, 2023'te platforma eklediği Yayın Kanalları özelliğiyle içerik üreticileri ve hayranlar arasında tek yönlü bir iletişim kanalı oluşturdu. İçerik üreticileri bu kanallar aracılığıyla grup sohbeti başlatabiliyor. Takipçiler ise isterse bu kanala katılabiliyor. Ancak kanalda sadece içerik üreticisi konuşabiliyor. Bununla beraber anketler paylaşabiliyor, başka içerik üreticileriyle sohbet edebiliyor ve multimedya paylaşımı yapabiliyor.

Hedef kitleyle daha derin bağlar kurulması için hazırlanan bu özellik, şimdi Çinli platform TikTok tarafından başka bir isimle kopyalanıyor.

TikTok Bulletin Boards Özelliği

TikTok'un kopyaladığı özelliğe "Bulletin Board" adı verildi. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi TikTok'ta da içerik üreticilerinin gruplarına katılım gerçekleştirilebilecek. Yine metin, video ve görsel içerik paylaşımı yapılabilecek ve takipçiler sadece emoji kullanarak tepki verebilecek.

TikTok'un Bulletin Board özelliği şu anda test aşamasında ve sınırlı sayıda içerik üretici ve marka tarafından test ediliyor. Örneğin Fransa merkezli futbol takımı Paris Saint-Germain F.C. (PSG), şarkıcı Zara Larsson ve popüler People dergisi, bu özelliği deneyimleyen ilk hesaplar oldu. Şu anda anket ekleme veya yorum yapma gibi fonksiyonlar bulunmuyor ancak test aşamasından sonra gelen ilgiye göre bu özelliklerin de kademeli olarak eklenmesi bekleniyor.

Instagram Repost Özelliği Sonunda Geldi

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yıllardır beklenen repost özelliğini sonunda getirerek rekabeti kızıştırdı. TikTok'un kopyalama hamlesi yaklaşık bir hafta önce gerçekleşti. Aynı dönemlerde Instagram, bir paylaşımı repost etmek için üçüncü taraf uygulama kullanmaya gerek kalmadığı müjdesini verdi. Artık kullanıcılar, gördükleri paylaşımları kendi profillerine ekleyebiliyor. İsterlerse kendilerine ait birkaç yorum yazarak veya emoji bırarak süsleme de yapabiliyorlar.

Repost etmek için gönderinin altında yer alan "Repost" simgesine tıklamak yeterli. Profilde yeniden paylaşılan gönderilere ait bir sekme yer alıyor. Kullanıcılar, repost edilen gönderilere ayrı olarak yorum yapabilecek.