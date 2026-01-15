Oyuncuların Bir Eğlencesi Daha Bitti: Hayran Yapımı Mod Kapatıldı

Rockstar Games tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan Bully, sektörde derin bir iz bırakmıştı. Yıllardır devam oyunu veya yeniden yapım beklentisinde olsak ve geçmişte bir dönem çalışmalar dahi olmuşsa da mutlu sona ulaşamamıştık. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın ortalarında bizi bir kez daha Bullworth Academy'ye döndüren hayran yapımı Bully Online yayınlanmıştı. Büyük umutlar ile geliştirilmiş olan modun sonu erken geldi. Yayınlanmasından kısa bir süre sonra kapatıldı.

Bully Online, Yayınlanmasından Kısa Bir Süre Sonra Kapatıldı

Rockstar Games ile ilgili içerikler paylaşan SWEGTA liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan çevrimiçi Bully modu için verilen üzücü habere göre, 'gönülsüz bir şekilde' hem geliştirilme süreci durduruldu ve hem de sunucular kalıcı olarak kapatıldı. Ayrıca kaynak kodları da kapatılmış iken kullanıcı hesaplarının da tamamı silinmiş.

Henüz bu kararın neden alındığına dair detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da yakın bir zamanda kapsamlı bir videonun yayınlanacağı söylenmişti. Söz konusu video ile modun neden kapatıldığına dair detaylı açıklamalar yapılacakmış. Ne zaman yayınlanacağı bilinmediği için, uzun bir süre beklememiz gerekebilir.

Bully Online, the mod made by @SWEGTA has been shutdown.



No official reason given yet (though I know we're all thinking the same thing) but there'll be a video from him soon about it. pic.twitter.com/Xkp9pWnaQl — 𝔑𝔞𝔱𝔥𝔞𝔫 (@TheNathanNS) January 14, 2026

Aslına bakarsanız, Take-Two Interactive ve Rockstar Games müdahalesinin olduğu bir hayli bariz görünüyor. Hatırlayacağınız üzere Aralık ayının sonlarına doğru, tarayıcı üzerinden oynanabilen Grand Theft Auto: Vice City projesinin fişi çekilmişti. DOS Zone, yaptığı açıklama ile Rockstar Games tarafından kendilerine gönderilen bir e-postanın içeriğinde 'oyunun adının, görsellerinin, logolarının ve markalarının projede kullanıldığı' ve 'kendilerinden herhangi bir şekilde izin alınmadığı ve her bir materyalin de telif hakkı ile korunduğu için hakların ihlâl edildiği' gerekçesiyle ihtar çekildiği belirtilmişti.

Görünüşe göre Bully Online için de GTA yayıncısı tarafından SWEGTA'ya benzer bir gerekçe ile bir ihtar çekilmiş olabilir. Yayınlanacak olan video ile bu konu hakkında detaylı bilgilere ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

Ekim ayının sonlarına doğru ortaya çıkmış olan çevrimiçi Bully modu, erken erişim sürecinde altmıştan fazla mini oyunun yanı sıra, Bullworth Academy civarında serbest dolaşım, rol yapma senaryoları ve farklı oyun modları, çete savaşları, dövüş arenaları ile zengin bir içerik sunmaya başlamıştı.