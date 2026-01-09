Rockstar Onayladı! GTA 6 Sızıntıları Gerçek Çıktı

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6, tüm zamanların en çok satan oyunları arasında yer alan GTA 5'in 2013 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana merakla bekleniyor. Son birkaç yılda ise hakkında pek çok sızıntı yaşandı. Şimdi ise Rockstar Games, bu sızıntılardan birkaç tanesini doğruladı.

Bazı GTA 6 Sızıntıları Doğrulandı

Sızıntılara karşı sıfır tolerans gösterdiğini belirtten Rockstar Games, bilgi sızdırdığından şüphelenilen üç çalışanın işine son verdiğini açıkladı. Bu doğrultuda Nisan 2025 tarihinde İngiltere'deki bir çalışanı GTA 6 ile ilgili gizli verileri sosyal medyada paylaşan üçüncü bir tarafa sızdırdığı gerekçesi ile kovdu. Aynı dönemde Hindistan'daki bir çalışan da iki ayrı sızıntıdan sorumlu tutularak işten çıkarıldı.

Bu işten çıkarmadan sonra sızıntılar kesilmedi. Bunun izinden giden şirket, Kasım 2025 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan bir personel işten çıkarıldı. Şirketin ticari sırlarını dışarıya sızdırdığı tespit edilen çalışanın işine projenin güvenliğini tehlikeye attığı gerekçe gösterilerek son verildi.

Bu bilgilerden hareket edilerek Nisan 2025'teki sızıntının GameRoll adlı kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerle örtüştüğü belirlendi. Bu durum, daha önce gerçek olmadığı düşünülen pek çok sızıntının da doğru olma olasılığının artmasını sağladı. Şu anda oyunun ana karakterlerinin isimlerinin Lucia ve Jason olduğunu biliyoruz ancak soyadları paylaşılmadı.

Bu sızıntıda ana karakterlerin tam adlarının Lucia Caminos ve Jason Duvall olduğu ileri sürülüyor. Aynı sızıntı kaynağına göre oyunda kilo alma ve verme gibi sistemlerin olacak. Karakterler arası ilişki barı ve kadın ve erkek arasında oynanış farkları olacak. İki ana karakter de aynı anda kontrol edilebilecek.

Özellikle ilişki barının oyuna oldukça farklı bir tarz getirmesi muhtemel. Jason ile Lucia arasındaki ilişki, seçimlerinize göre şekillenecek. Karakterlerin birbirine nasıl davranmasını istediğinize göre onların birbirlerine olan tutumunu da etkileyebilir. Öte yandan kilo alma ve verme gibi özelliklerle beraber GTA San Andreas'ta gördüğümüz vücut geliştirme sistemi geri dönebilir. Peki, siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyuna dair beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.