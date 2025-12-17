Herkes GTA 6'yı Beklerken Bully Online Yayınlandı

Hayran yapımı çevrimiçi Bully modu, Ekim ayının sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. Resmi olmaması dolayısı ile Take-Two Interactive ve Rockstar Games şirketinin nasıl bir yaklaşım sergileyeceğinin bilinmediği Bully Online, erken erişim sürecinde kısa bir süre önce yayınlandı. Görünüşe göre beklentilerin ötesinde bir deneyim sunuluyor. İşte detaylar...

Çevrimiçi Bully Modu Yayınlandı

Youtube üzerinde Rockstar Games ile ilgili içerikler paylaşan SWEGTA liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan Bully Online, erken erişim sürecinde altmıştan fazla mini oyunun yanı sıra, Bullworth Academy civarında serbest dolaşım, rol yapma senaryoları ve farklı oyun modları, çete savaşları, dövüş arenaları ile zengin bir içerik sunmaya başladı. Bu noktada, yalnıza belirli modlara erişimin sağlanabildiğini ve diğer modlara erişim sağlamaya çalıştığınızda ise hesabınızın engellenebileceğini belirtmeden geçmeyelim.

Oynanış detaylarına göre karakteriniz seçebiliyorsunuz. Ayrıca mini oyunlar üzerinden para kazanabilmeniz ve kazandığınız paralar ile yeni karakterlerin kilidini açabilmeniz mümkün oluyor. İlerleyen süreçte araç ve ev satın alabilmek de mümkün olacak iken, rol yapma yönünün daha da derinleştirileceği söyleniyor.

Modun en ilginç yanı ise açık kaynaklı olması. Yani topluluktan dileyen herkesin kendinden bir katkıda bulunabilmesi mümkün oluyor. Bu da hem projenin silinmesi riskini önemli ölçüde ortadan kaldırır iken aynı zamanda uzun soluklu olacağının da işaretini veriyor. Zaten geliştirici ekip de zaman içerisinde çevirmiçi modunun genişletileceğini ve eklenecek yeni sistemlerin olduğunu da belirtiyor.

Buradan ulaşabileceğiniz çevrimiçi Bully modunu deneyebilmek için, mutlak suretle oyunun orijinal versiyonuna sahip olmanız gerekiyor. Bakaım modun geleceği nasıl şekillenecek? En önemlisi de, her şeye rağmen DMCA kapsamında yasaklanıp yasaklanmayacağı. Gelişmeleri takipte olacağız.