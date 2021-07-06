Flört Uygulaması Bumble Kafe Açıyor

Popüler arkadaşlık uygulaması Bumble kafe açacağını duyurdu. Daha fazla insanın Covid-19'a karşı aşılanmasıyla birlikte, birçok bekar insan yüz yüze randevuyu tercih ediyor. New York'ta aşk arayanlar, yakında flört uygulaması Bumble'ın kafesine uğramayı tercih edebilir.

Pandemi, bazı yiyecek ve içecek işletmelerinin operasyonlarını tamamen kapatmasına neden olurken, bazı cesur girişimcilere keşfedilmemiş restoran bölgelerine girme fırsatı yarattı. Bu, ilk kafesini bu ayın sonunda açmaya hazırlanan popüler flört uygulaması Bumble için de geçerli.

Bumble, 24 Temmuz'da New York'ta Bumble Brew adlı bir restoran-kafe açmayı planlıyor. Bumble Brew, kahvaltı servisi ile başlayacak ve sırasıyla 31 Temmuz ve 7 Ağustos'ta öğle yemeği ve akşam yemeği servisine genişleyecek. Bumble'ın yeni restoran tesisinin Manhattan'ın Kenmare Caddesi'nde yer alaacağı bildiriliyor.

Bloomberg'e göre Bumble, ilk restoranını 2019'un sonbaharında açmayı planlıyordu. Ancak pandemi, son bir buçuk yılda yemek hizmeti koşullarını ve tüketicilerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde değiştirdiği için kafenin açılma izniyle ilgili bazı sorunlar yaşandı.

Bumble kafe geliyor: İşte Bumble Brew menüsü

Aslında Bumble Brew'in arkasındaki konsept, müşterilerin eski zamanlardaki gibi buluşabilecekleri bir yer yaratmak üzerine kurulu. Fakat Bumble restoranının arkasındaki liderler, insanların son zamanlarda en çok özlem duyduğu şeyin "bağlantı kurmak" olduğunu fark etti. Bu nedenle menüde olabildiğince hafif yemeklere yer verileceği ifade edildi.

Uygulamanın tanınabilir sarı tonuyla donatılan restoran, özel etkinlikler için de kullanılabilecek. Teslim alma ve teslimat seçenekleriyle İtalyan esintili bir menüye sahip olacağı ifade edilen Bumble Brew'in kadın sanatçılara odaklanan canlı müziğe yer vereceği aktarıldı. Konsept, menüdeki yemeklerin ortalama 20 dolar olacağını da ortaya koyuyor.

Yeni girişim, insanların takılabileceği, yiyip içebileceği ve başkalarıyla tanışabileceği Bumble Hive topluluk alanları üzerine kurulu. Bumble Brew, en azından şimdilik, Bumble uygulamasıyla doğrudan bağlantıya sahip değil. Bumble Marka Ortaklıkları Başkanı Julia Smith, Bumble restoranının "sağlıklı ve güvenilir ilişkiler için güvenli alan" olacağının altını çiziyor.

Bumble Brew'in kurucuları, New York City restoranının lansmanı ile birlikte insanlar arasındaki yüz yüze bağlantıyı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu restoran-kafe konsepti, hem uygulama üzerinden hem de direkt dükkandan tanışan insanlar için deneme alanı oluşturmak istiyor.