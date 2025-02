One UI 7'den Sonra Büyük Güncelleme Almayacak Telefonlar Ortaya Çıktı

Android 15 tabanlı One UI 7, geçtiğimiz ay Galaxy S25 serisi ile beraber sunuldu. Bunun ardından Samsung kullanıcıları yeni sürümün telefonlarına gelmesi için merakla beklemeye başladı. Yaşanan yeni sızıntı, One UI 7'den sonra büyük güncelleme almayacak telefonları gözler önüne serdi.

One UI 7'den Sonra Hangi Telefonlar Güncelleme Almayacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy M33, Galaxy M14, Galaxy M14 5G, Galaxy F14, Galaxy Tab S6 Lite (2022) ve Galaxy Tab Active 4 Pro modelleri One UI 7'den sonra büyük güncelleme almayacak.

Bu telefonlar One UI 7.1, One UI 7.2 gibi küçük güncellemeleri almaya devam edecek ancak One UI 8, One UI 9 gibi büyük sürüm güncellemelerine sahip olamayacak. Güvenlik güncellemelerinin belirli bir süre boyunca sunulmaya devam edeceği söyleniyor.

One UI 7 beta programı ilk olarak 2024 yılının aralık ayında başlamıştı. Bu beta sürümü beklenenden daha erken yayınlanmasıyla dikkat çekmişti. Bu kez şirketin alışılmış programından daha geç çıktı. Üçüncü beta güncellemesi Ocak ayının başlarında yayınlanmıştı.

Dördüncü beta için bir aydan fazla beklenmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Beta 5 sürümü dağıtılmaya başlandı. Kararlı sürümün mart ayında yayınlanması bekleniyor.