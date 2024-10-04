YouTube, TikTok'la Rekabette Vites Büyüttü: Shorts İçin Önemli Yenilikler!

YouTube'un TikTok ve Instagram gibi kısa süreli videolarla öne çıkan sosyal medya platformlarına Shorts formatı ile cevap vermişti. Bu format, ilk kullanıma sunulduğu günden beri düzenli olarak iyileştirme alıyor.

Kitlelere ulaşarak abone kazanmak için önemli bir format hâline gelen Shorts için son derece önemli yenilikler duyuruldu.

YouTube, Shorts İçin Önemli Değişiklikler Duyurdu

YouTube Shorts şu anda 60 saniyeye kadar video destekliyor ancak YouTube tarafından yapılan yeni duyuruya göre 15 Ekim'den itibaren 3 dakikaya kadar uzunlukta kısa videolar yüklenebilecek.

Platforma göre bu içerik oluşturucuları tarafından çok talep ediliyordu. YouTube da içerik üreticilerine daha fazla süre tanımak adına 1 dakika sınırını 3 dakikaya kadar çıkarıyor.

İçerik üreticilerinin işini büyük ölçüde kolaylaştıran bir diğer yenilik de şablonlar olacak. Şirket, içerik üreticisinin beğendiği bir Shorts videosuna benzer bir video yapmak için şablonları kullanabilecek. Trendler sona ermeden yakalanabilecek, popüler sesler anında kullanılabilecek. Denemek isteyenler şablonu kullanmayı seçebilecek.

Birkaç hafta önce Google DeepMind'in video üretme konusunda en gelişmiş modeli olan Veo'nun YouTube'a geleceğini ve Shorts içerik üreticilerinin metinden video oluşturma özelliğini kullanabileceği duyurulmuştu.

İçerik üreticileri, videoların arka planı için rüya gibi görünen videolar oluşturabilecek. YouTube, bu yılın ilerleyen zamanlarında Shorts videolarının yeni özellikle bambaşka bir hâle geleceğine işaret etti.

YouTube'a Shorts Trendleri Geliyor

YouTube'da hâlihazırda bir trendler sayfası zaten var ancak bu uzun videolar için geçerli, Shorts videolarını kapsamıyor. YouTube'a göre bu da yakında değişecek.

Video paylaşım platformu, mobildeki eni Shorts trendler sayfasını duyurdu. Yeni Shorts trendleri bölgeye özel olacak. Uzun videoları kapsayan trendlerde olduğu gibi, Shorts trendleri de sadece bulunulan bölgedeki trend Shorts videolarını gösterecek.

Shorts Videolarını Sevmeyenler İçin Yeni Seçenek Geliyor

YouTube'da şu an bir arama yapıldığında Shorts videolarına daha çok ağırlık verildiği görülüyor. Bir konu hakkında bilgi edinmek isteyenler, Shorts videolarında aradığını

bulamayabiliyor ve bu nedenle uzun video izlemek isteyebiliyor ancak sayısız Shorts videosunun arasında bunu yapmak epey zor.

Platform, Shorts videolarını görmek istemeyenler için yeni bir seçenek sunuyor. Bu seçenek, Shorts videolarının daha az gösterilmesini sağlayacak. Kullanıcı Shorts önerisinin sağ üst kısmındaki üç noktaya basıp "Daha az Shorts göster" seçeneğine bastığında Shorts önerileri kaybolacak ve uzun videolar ön plana çıkacak.