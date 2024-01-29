Togg'un Kameralarını Üreten Büyütech Firmasından Önemli Başarı!

Ülkemizin ilk yerli otomobili olan Togg'un içerisindeki kameraların üretiminden sorumlusu şirket Büyütech, 100.000 adet kamera ürettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ilk üretim merkezinin açılışı yapılan Büyütech şirketi, öncelikli olarak Togg'a olmak üzere kamera üretiminden sorumlu.

Togg'da yer alan geri dönüş kamerası, çevresel görüş sistemi ve sürücülerin yorgunluğunun ölçülmesini sağlayan kameraların üretimini gerçekleştiren Büyütech, 100.000'ci kamerasını üretmesiyle önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Büyütech Üretim Kapasitesini Artırmayı Planlıyor

Büyütech'in kurucu ortakları olan Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı bu önemli başarıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Büyütech kurucu ortağı ve CEO'su Ömer Orkun Düztaş, kazasız bir dünya yaratma vizyonları olduğunu belirtirken, yıllık 800.000 üretim kapasitesi bulunan üretim merkezinde bu kapasiteyi 3 milyona çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Büyütech kurucu ortağı ve COO'su Alparslan Işıklı ise kameralı ADAS ürünlerinde dünya markası olma yolunda büyük kararlılıkla ilerlediklerini belirtti.

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