Manny ve Scrat Geri Dönüyor: Yeni Buz Devri Filmi İçin Tarih Açıklandı!

Buz Devri serisinin hayranlarını sevindirecek büyük bir haber geldi. Manny, Diego, Sid ve Scrat gibi efsanevi karakterler, uzun bir aranın ardından yeniden sinema perdesine dönüyor. Disney’in resmi duyurusuyla birlikte 2016’daki son filmin üzerinden geçen yılların ardından serinin yeni macerası için geri sayım resmen başlamış oldu. İşte Ice Age: Boiling Point (Buz Devri: Kaynama Noktası) vizyon tarihi...

Yeni Buz Devri: Kaynama Noktası Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Disney, ABD’de gerçekleştirilen Destination D23 etkinliğinde Buz Devri serisinin altıncı filmini resmen duyurdu. Yeni yapımın adı Ice Age: Boiling Point (Buz Devri: Kaynama Noktası) olarak açıklanırken, filmin 5 Şubat 2027’de vizyona gireceği de kesinleşti.

Ice Age: Boiling Point was just announced at Destination @DisneyD23! Coming to theaters on February 5, 2027, the newest adventure takes the herd to visit never-before-seen corners of the treacherous Lost World! #DestinationD23 pic.twitter.com/ZfyeUa5if9 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 30, 2025

Yeni filmde Manny, Sid, Diego, Ellie ve Scrat’in de dahil olduğu sürü, bu kez dinozorların ve lavların hâkim olduğu tehlikeli bir maceraya atılacak. Hikâyenin merkezinde yer alan Kayıp Dünya evreni, seriye daha önce hiç görülmemiş yeni bölgeler ve aksiyon dolu sahneler kazandıracak.

Disney, filmin yapım aşamasında olduğunu geçtiğimiz yılki D23 fuarında duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte seslendirme ekibinin de netleştiği bildirildi. Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Simon Pegg ve Queen Latifah gibi seriye damga vurmuş isimler kadroda yer alacak.

Buz Devri serisi, bugüne kadar vizyona giren beş filmle dünya genelinde 3,2 milyar dolarlık gişe başarısı yakaladı. Ancak serinin son halkası olan Buz Devri: Büyük Çarpışma (2016), 408,5 milyon dolarda kalarak önceki filmlerin başarısının gerisinde kalmıştı. Bu nedenle yeni filmin gişedeki performansı büyük bir merak konusu.

