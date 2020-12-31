Sibirya'da Buz Devri'nden Kalma Yünlü Gergedan Keşfedildi

Sibirya'nın permafrost topraklarında keşfedilen Buz Devri'nden kalma yünlü gergedan merak uyandırıyor. Araştırmacıların ilk açıklamasına göre hayvan iskeleti hala korunaklı durumda ve iç organları sağlam kalmayı başarmış.

İç organlarının çoğu hala sağlam olan bir Buz Devri'nden kalma yünlü gergedan, Rusya'nın en kuzeyindeki donmuş topraktan çıkarıldı. Bilim adamları gergedanın 20.000 ila 50.000 yaşında olduğuna inanıyor.

Rus basınında çıkan haberlerde, hayvan iskeletinin Yakutistan'daki donmuş toprağın erimesiyle ortaya çıktığı bildirildi. Bilim adamları, Kuzey Kutbu bölgesindeki buzlu yolların önümüzdeki ay yapılacak çalışmalar için bir laboratuara teslim etmek için elverişli hale gelmesini bekliyor.

Sibirya'da keşfedilen gergedan, bugüne kadar bulunan Buz Devri hayvanları arasında en iyi korunmuş örnekler arasında yer alıyor. Hayvan bağırsakların bir kısmı, kalın tüyler ve bir parça yağ dahil olmak üzere yumuşak dokularının çoğu hala sağlam olmasıyla da şaşırtıyor. Ayrıca yünlü gergedanın boynuzu da yıllardır sapasağlam şekilde korunmuş ve toprak altında hasar almamış.

Buz Devri'nden kalma yünlü gergedan türünün tek örneği

Son yıllarda -özellikle soğuk bölgelerde- mamutlar, yünlü gergedanlar, bir Buz Devri tayı ve mağara aslanı yavruları keşiflerine tanık olduk. Küresel ısınma nedeniyle Sibirya'nın geniş bölgelerinde giderek eriyen permafrost topraklar, eski çağlardaki kalıntıların gün yüzüne çıkmasına olanak tanıyor.

Rusya Bilimler Akademisi'nin bölge şubesinde çalışan paleontolog Valery Plotnikov, yünlü gergedanın öldüğünde muhtemelen üç veya dört yaşında olduğunu aktardı. Plotnikov ayrıca genç gergedanın muhtemelen boğulduğunu söyledi. Bilim adamı, yünlü gergedanın üzerinde bulunan erozyon izlerine bakarak yiyecek toplamak için dişini kullandığını onayladı.

Bilim adamları yaptıkları ilk deneyler kapsamında hayvanın 20.000 ila 50.000 yıllık olduğunu belirledi. Radyokarbon çalışmaları için bir laboratuvara teslim edildiğinde daha kesin bir tarih verilmesi mümkün olacak. Araştırmacı, "Abyisky bölgesinde keşfedilen gergedan, şimdiden dünyada türünün tek örneği olabilir" dedi.

Hayvanın bulunduğu Abyisky bölgesindeki Tirekhtyakh Nehri kıyısında daha önce debir gergedan bulunmuştu. Araştırmacılar, Sasha adını verdikleri bu örneği 34.000 yaşında olduğunu kanıtlamıştı. Bu bölgede birlikte yaşadıkları düşünen gergedan topluluğunun Buz Devri'yle birlikte yok olduğu düşünüliüyor.