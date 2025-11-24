Artık Emekli Bile Oluyorlar: BMW'nin İnsansı Robotlarında Yeni Dönem!

Otomasyon dünyasının en dikkat çeken projelerinden biri daha önemli bir aşamayı geride bıraktı. ABD merkezli robotik şirketi Figure AI, BMW’nin Spartanburg fabrikasında kullanılan F.02 insansı robot filosunun pilot görevini tamamladığını açıkladı. İşte detaylar…

BMW’de Çalışan İnsansı Robotlar Görevini Tamamladı: Figure AI F.02 Emekliye Ayrıldı!

Figure AI tarafından yürütülen pilot uygulama insansı robotların gerçek bir üretim hattında kalıcı olarak kullanılıp kullanılamayacağını görmek amacıyla başlatılmıştı. Şirketin paylaştığı verilere göre F.02 robotları, 11 ay boyunca BMW X3 üretim bandında aktif olarak görev aldı ve bu süreçte 30 binden fazla aracın üretimine dolaylı katkı sağladı.

Robotların özellikle sac metal parçalarını kutulardan alıp kaynak istasyonuna yerleştirme görevi üstlendiği bu işlemi de 5 milimetrelik toleransla gerçekleştirdiği belirtiliyor. Robotların ağır sanayi koşullarına nasıl dayandığını gösteren görüntüler CEO Brett Adcock tarafından paylaşıldı.

Üzerindeki çizikler, kir ve sürtünme izleri robotların laboratuvar ortamında değil gerçek üretim temposunda test edildiğini doğruluyor. Figure AI bu görüntülerin “gerçek kullanım ömrünü” gösterdiğini ve sistemin dayanıklılık hedefine ulaştığını vurguluyor. Test sürecinde robotlar hafta içi 10 saatlik vardiyalarla 1250 saati aşkın çalışma süresi kaydetti.

Bu süre zarfında yaklaşık 320 kilometre yürüdükleri ve görevlerinde yüzde 99’un üzerinde doğruluk oranı yakaladıkları paylaşıldı. F.02’lerin 84 saniyelik çevrim süresi içinde parçaları doğru noktaya yerleştirmesi geleneksel robotik kollarla kusursuz bir uyum içinde çalışabildiğini de kanıtladı.

Peki siz insansı robotların üretim hattındaki geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...