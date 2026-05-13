Sony 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Sony'nin yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 VIII tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Sony Xperia 1 VIII'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 1 TB

Ana Kamera: 48 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP

Telefoto Kamera: 48 MP

Ön Kamera: 12 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hzılı Şarj: 30W

Sony Xperia 1 VIII'in Ekran Özellikleri Neler?

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Dolayısıyla karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Bu ekranın ayrıca çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Sony Xperia 1 VII'de 6,5 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Sony Xperia 1 VIII'in İşlemcisi Nasıl?

Xperia 1 VIII'de sekiz çekirdeğe sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Söz konusu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 serisi ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

Sony Xperia 1 VIII'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 48 megapiksel ana kamera ve 48 megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Bu arada telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xperia 1 VII'de 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel telefoto kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Sony Xperia 1 VIII Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xperia 1 VII Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Sony Xperia 1 VIII'in Fiyatı Ne Kadar?

Sony Xperia 1 VIII için 1.499 euro başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 79 bin 946 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 163 bin TL civarında olabilir. Sony Xperia 1 VIII'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.