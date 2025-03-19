5 Dakikada 400 KM Menzil: BYD 1000 kW'lık Şarj Ünitesini Tanıttı

BYD elektrikli otomobillerin menzil ve şarj süresi sorunlarıyla alakalı çözümlerini sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda sadece 5 dakikada 400 kilometre menzile sahip olmanızı sağlayacak yeni şarj ünitesini tanıttı. 1000 kW'lık yeni üniteyle birlikte şarj istasyonlarındaki uzun bekleme sürelerinin yarıya çekilmesi hedefleniyor. Peki yeni şarj ünitesinin özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD'den 1 MW'lık Şarj Ünitesi!

Son dönemde pek çok Çinli üreticinin eleştirilerine maruz kalan BYD şarj ünitesi konusunda geride kalmışlığını telafi ediyor. Önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı 1000 V elektrik mimarisine sahip Han L ve Tang L modelleri öncesinde yeni şarj ünitesini tanıttı. Bu üniteyle birlikte hem yeni modeller için altyapı sunulmuş oluyor hem de markanın gelecek dönemlerde piyasaya süreceği otomobilleri için ön hazırlık yapılmış oluyor.

Yeni ünite Megawatt Flash Charger olarak adlandırılıyor. Cihaz maksimum 1000 V gerilim ve 1000 A akım çekmesi sayesinde dünyada tek olarak konumlandırılıyor. Bu devasa ünite kapasitesi ve gerekli teknolojiye sahip pilleri 5 dakikada 400 kilometre menzil sağlayacak oranda şarj etme imkanına sahip. Tabi bu noktada ünitenin kurulacağı bölgenin alt yapısı da önemli zira bahsi geçen üründen çok sayıda kullanılarak bir istasyon kurulmak istendiğinde şehir altyapılarını etkileyecek düzeyde bir enerji akışı oluşabilir.

Yapılan testlerde sadece 10 saniyede tam kapasiteye ulaşabildiği görülen ünitenin rakiplerin ünitelerine oranla oldukça ileride olduğunu söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse Tesla'nın V4 Supercharger'ı son nesil Tesla ünitesi olarak bilinmekte ve kapasitesi 500 kW maksimum ile sınırlı. BYD'nin ünitesi ile arasında yarı yarıya bir fark olduğunu belirtmeliyiz. Çinli rakiplerine baktığımızda da en fazla 840 kW kapasiteleri görmek mümkün.

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