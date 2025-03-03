BYD, Araç Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıran Mobil Uygulamasını Türkiye'ye Getirdi!

Son dönemde Türkiye'de araç satışlarını iyiden iyiye artıran BYD, başta 1 milyar dolar değerindeki üretim tesisi olmak üzere ülkemizde kapsamlı projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Çinli otomotiv devi son olarak, dünya genelinde araç sahipleri tarafından çokça sevilen BYD AUTO isimli mobil uygulmasını Türkiye'de kullanıma sundu. Otomobilleri adeta kullanıcıların cebine sığdıran uygulama, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran birçok özelliğe sahip.

BYD AUTO, Otomobillerin Uzaktan Kontrol Edilmesini Sağlıyor

Ünlü otomobil üreticisinin mobil uygulaması, oldukça basit ve sade bir arayüze sahip olmasına karşın, kullanıcıların araçlarını uzaktan yönetmesine ve otomobilinin durumunu kontrol etmesine olanak tanıyan pek çok özelliğe ev sahipliği yapıyor.

BYD AUTO uygulaması üzerinden tetkili servise gitmeye gerek kalmadan aracınızın yazılımını internet üzerinden kolayca güncelleyebileceğiniz gibi ayrıca gelişmiş multimedya ekranı sayesinde internet bağlantısı gerektiren müzik uygulamalarını kolayca yönetebilirsiniz.

Play Store ve App Store mağazaları üzerinden indirilebilen mobil uygulamanın öne çıkan uzaktan kontrol özellikleri şu şekilde:

Araç menzilini ve batarya seviyesini izleme,

Lastik basınç durumunu kontrol etme,

Kapıların ve pencerelerin açık ya da kapalı olduğunu kontrol etme,

Klimayı önceden çalıştırarak iç mekanı ideal sıcaklığa getirme,

Koltuk havalandırması veya ısıtmasını önceden açarak konforu artırma,

Aracın kilidini uzaktan açma veya kilitleme,

Park yerinde aracınızı kolayca bulmak için farları açma/kapatma ya da kornayı çaldırma.

Yukarıdaki gibi sürüş deneyimini akıllı, pratik ve güvenilir hale getiren pek çok kullanışlı araca ev sahipliği yapan BYD Auto'nun, gelecekte daha fazla özelliğe sahip olacağı ve kullanıcı deneyimi açısından daha da iyileştirileceği bildiriliyor.

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