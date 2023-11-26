Tesla'yı Geçti: BYD, 6 Milyon Elektrikli Araç Üreten İlk Şirket Oldu!

BYD (Build Your Dreams), "Hayallerinizi İnşa Edin" anlamına da gelen ismiyle son zamanların en dikkat çeken otomobil üreticilerinden bir tanesi oldu. Çin merkezli şirket, 6 milyon elektrikli araç üreterek dünyada bir ilki başardı.

Tesla Rekoru Kırmaya Çalışacak!

2003 yılında kurulan ve merkezi Shenzhen'de bulunan BYD Auto, başlangıçta cep telefonu pilleri ve diğer elektronik bileşenlerin üretimini gerçekleştiriyordu. Şimdi ise Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan gibi 30'dan fazla ülkede hizmet veriyor.

Otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinde kendini kanıtlayan şirket, 2022 yılında büyük bir yatırımla elektrikli araç üretimine geçiş yaptı. Yatırımların da etkisiyle 6 milyon elektrikli (Plug-in hybrid ve tamamen elektrikli) aracı üreten ilk otomobil üreticisi olmayı başardı.

Tesla ise 2023 yılının eylül ayında 5 milyona ulaşmıştı. 2024 yılında BYD'nin ulaştığı 6 milyon üretim sayısına geçmeyi hedefliyor. BYD, hem Tesla'ya hem de diğer elektrikli araç üretimine odaklanan şirketlere üretim konusunda öncü oldu.

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