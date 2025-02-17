BYD Atto 2 Bir Ülkede Daha Satışa Sunuldu: Bu Fiyatla Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satar!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, son dönemde sevilen araçlarını hem Avrupa'da hem de ülkemizde piyasaya sürmeye başladı. Hatta şirket, Türkiye'de büyük bir üretim tesisi kurmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Firma son olarak Çin'de adeta peynir ekmek gibi satan BYD Atto 2 isimli otomobilini Avrupa macerasına çıkardı.

Bir süredir ülkemizde de satışa sunulacağı söylenen araç, geçtiğimiz günlerde İtalya'da tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bu gelişme ile birlikte otomobilin ülkemizde de satışa çıkması durumunda nasıl bir fiyata sahip olacağını hakkında tahminler yapabiliyoruz.

BYD Atto 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Çinli otomobil üreticisinin uygun fiyatlı otomobili, İtalya'da 29 bin 990 euroluk başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu gelişme ülkemiz için de önem arz ediyor. Zira BYD'nin İtalya ve Türkiye'de genellikle ortak modelleri piyasaya sürdüğünü ve bu modeller için benzer fiyatlandırma politikaları uyguladığını görüyoruz.

Örneğin iki ülkede de satışa sunulan DOLPHIN modeli İtalya'da 33 bin 850 euro'luk bir etiket değerine sahip olurken, Türkiye'de 1 milyon 284 bin 500 TL'ye alıcı buluyor. Bu doğrultuda Avrupa ülkesinde 29 bin 990 euro karşılığında satın alınabilen Atto 2 modelinin ülkemizde yaklaşık olarak 1 milyon 350 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla ülkemize ayak basabilir.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre yeni BYD Atto 2, 2025'in son aylarında Türkiye'de satışa sunulacak. O zamana kadar aracın fiyatı ile ilgili daha net bilgilere sahip olmayı umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

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