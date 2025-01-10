BYD, Dakikalar İçerisinde Şarj Olabilen Yeni Atto 2 Aracını Tanıttı!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Avrupa'da elektrikli araç yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Ünlü marka, yeni Atto 2 isimli elektrikli SUV'unu Avrupa pazarında piyasaya sürdü. Yeni otomobil, özellikle şarj olma hızıyla dikkat çekmeyi başardı.

Hızlı şarjının yanı sıra güçlü performansı ve modern tasarımıyla beğeni toplayan yeni Atto 2, BYD'nin kıtadaki varlığını iyiden iyi de hissetirebilecek gibi görünüyor.

BYD Atto 2 Özellikleri

SUV araçlar sınıfında yer alan BYD Atto 2, rakipleri arasında 312 kilometre menzil sunan 45.1 kWh bataryasıyla öne çıkıyor. 174 beygir güçlü elektrikli bir motora sahip olan otomobil, bu alanda hiç de fena olmayan bir performans sağlıyor.

4.31 metre uzunluk, 1.83 metre genişlik ve 1.68 metre yükseklik ölçüleriyle tasarlanan otomobil, 400 litrelik bagaj hacmi ve beş kişilik oturma kapasitesiyle epey geniş bir ve konforlu bir iç mekan sunuyor. İç mekanın ayrıntılarına girecek olursak ön bölümünde 15.6 inç döndürülebilir bir ekranı bünyesinde barındıran Atto 2, bilgi ve eğlence alanında sürücüleri üzmeyecek cinsten.

Otomobilin bir diğer can alıcı noktası ise şarj hızı alanında. Yeni Atto 2, 65 kW DC hızlı şarj desteği ile birlikte yalnızca 40 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Bununla birlikte başta pompalı termal yönetim sistemi gibi modern teknolojilerle donatılan otmobil, enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım açısından rakiplerine kıyasla başarılı bir performans sunuyor.

BYD, yeni elektrikli otomobil modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi paylaşmadı. Yeni aracın güçlü özellikleriyle birlikte piyasadaki diğer otomobillerle rekabet edebilecek bir etiket değerine sahip olması bekleniyor. Kısa bir süre önce Türkiye'de yeni bir üretim tesisi açmak için harekete geçen BYD, Avrupa'da başarılı olması halinde yeni Atto 2'yi ülkemize de getirmeye sıcak bakabilir.

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