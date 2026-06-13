Yeni Hyundai i20 Nasıl Görünecek? İlk Görüntüler Sızdırıldı!

Hyundai i20'nin dördüncü nesli tanıtımdan önce ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler Hyundai i20'nin yeni nesliyle oldukça radikal bir değişime hazırlandığını gösteriyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen yeni model, hatchback ve crossover arası bir tasarımı da beraberinde getiriyor.

Yeni Hyundai i20 Nasıl Bir Tasarıma Sahip?

Hyundai i20 şimdiye kadar klasik bir hatchback profili çiziyordu. Yeni nesil modelde ise durum oldukça farklı görünüyor. Hyundai'nin yeni tasarım anlayışı doğrultusunda şekillendirilen i20, daha yüksek yapısı, dik ön cam çizgisi ve belirgin çamurlukları ile SUV esintileri taşıyor. Daha önce i20'nin hatcback ve SUV arası bir model olacağını söyleyen Hyundai, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu da bizlere gösteriyor.

Aracın diğer tasarım ögelerine geçecek olursak, Hyundai i20 ön bölümde Y formlu LED grafiklere sahip bir aydınlatma grubuna sahip. Aracın keskin hatlı far grubu ince LED bir şerit ile birbirine bağlanıyor. Oldukça geniş ön ızgara ve hava girişlerine sahip olan yeni Hyundai i20, bu bölümde oldukça agresif.

Aracın yan ve arka tarafı ise asıl SUV çizgilerini gördüğümüz bölüm oluyor. Yan tarafta önceki modele göre gövde yüksekliğinin artırıldığını görüyoruz. Ayrıca plastik çamurluklar da SUV karakterini destekliyor. Arka bölümde de üçgen formlu stop lambaları yine LED bir şerit ile birbirine doğru uzanıyor. Gri renkteki arka tampon ve difüzör de yine aracın SUV hissini artıran detaylar arasında.

Hyundai i20'nin İç Mekanı Nasıl Olacak?

Hyundai i20, dışarıda olduğu gibi iç mekanda da tamamen yeni bir görünüme kavuşmuş durumda. Kokpitte ilk dikkat çeken detay iki ekran düzenine sahip kavisli dijital panel oluyor. Bu panelin 12.3 inçlik dijital gösterge ve yine aynı boyutlardaki bilgi-eğlence sistemi ekranına ev sahipliği yapması bekleniyor. Yeni modelde kablosuz Android Auto, Apple CarPlay desteğinin de sunulacağı ifade ediliyor.

İç mekanda dikkat çeken bi diğer detay ise markanın birçok fiziksel tuşa yer vermesi oluyor. Hyundai, klima ve ses kontrolleri dahil olmak üzere sık kullanılan bazı fiziksel tuşları kullanmaya devam ediyor. Bu da kullanışlılık bakımından yeni i20'yi öne geçirecektir. Kullanışlılık demişken; Hyundai i20 ayrıca düz tavan çizgisi ve dik arka bölümü sayesinde daha iyi bir baş mesafesi ve daha geniş bagaj hacmi sunabilir.

Yeni Hyundai i20 Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

Yeni modelin sızan görselleri tasarım anlamında neredeyse tüm detayları ortaya koyuyor ancak motor seçenekleri konusunda elimizde net bir bilgi maalesef bulunmuyor. Ancak beklentimiz Hyundai i20'de mevcut 1.0 T-GDI motorun kullanılmaya devam edeceği yönünde. Bunun yanı sıra emisyon kuralları da göz önüne alındığında yeni modelin hibrit ve elektrikli versiyonlarının da sunulmasını bekleyebiliriz.

Hyundai i20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Hyundai i20'nin Avrupa pazar için geliştirilmeye devam edildiğini biliyoruz. Ancak Koreli üretici Hyundai Brezilya Instagram sayfasında model için ilk teaser kampanyasını başlattı. Ortaya çıkan son görsel sızıntılar da yeni Hyundai i20'nin tanıtımının yakın olduğunu bizlere gösteriyor. Yeni modelin resmi tanıtımının en geç 1-2 ay içerisinde yapılmasını bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Hyundai i20, yeni neslinde adeta bir kabuk değişimine gidiyor. Yeni model, tasarımı ile hatchback ve SUV arasında ince bir çizgide gezecek gibi görünüyor. SUV modellerin popülerliğini koruduğu hatta artırdığı bugünlerde Hyundai i20'nin bu tasarımı da oldukça anlaşılabilir. Yeni model biraz daha yüksek sürüş pozisyonu isteyen kullanıcılar için farklı bir seçenek olabilir.