BYD, Yankı Uyandıracak Plan Üzerinde Çalışıyor! Kritik Adım Atıldı

Çinli otomotiv şirketi BYD'nin 2026 yılının Mart ayında Formula 1'e (F1) girme planları olduğu ortaya çıkmıştı. Başkan Yardımcısı Li Ke (Stella Li), Nisan ayında F1 Group CEO'su Stefano Domenicali ile bir araya gelerek iddiaları doğrulamıştı. Bu noktadan sonra tüm gözleri üzerinde toplayan şirketten bir adım daha geldi.

BYD, Formula 1 İçin Nasıl Bir Adım Attı?

BYD'nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Stella Li, Monaco Grand Prix (Monako'da her yıl düzenlenen, Monte Carlo sokaklarının piste dönüştürülmesiyle oluşturulan Circuit de Monaco pistinde düzenlenen bir organizasyon) sırasında F1 Group CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohamed Ben-Sulayem ile görüşme yaptı.

Toplantıya ait fotoğraflar, daha sonra sosyal medya üzerinden yayınlandı. Bilindiği üzere BYD şu an küresel pazarda Tesla gibi elektrikli araç pazarında büyük devlerle rekabet hâlinde bir marka. Üst düzey yöneticilerle görüşme yapılması ise bunların basit bir ziyaret olmadığına, BYD'nin Formula 1'e katılarak markanın bilinirliğini ve güvenilirliğini küresel çapta daha artırmakta ne kadar kararlı olduğuna işaret ediyor.

BYD, Formula 1'e Nasıl Katılabilir?

Bir markanın Formula 1'e katılması zannedildiği kadar kolay değil. Bu, BYD gibi bir otomobil devi için de geçerli. Markanın şu an F1'e katılabilmesi için seçebileceği birkaç farklı yol bulunuyor. Bunlardan ilki elbette mevcut bir takımı satın almak ya da hissedarı olmaktan geçiyor.

Şu an BYD için en ideal aday Alpine F1 gibi görünüyor. Alpine'in sahibi olan Renault Group, F1 tarafındaki faaliyetlerini azaltmayı ya da hisse satmayı düşünüyor. BYD, takımın yüzde 20'nin üzerinde hissesini alarak doğrudan Formula 1'in bir parçası olabilir. Başlangıçta biraz geri planda olabilir ancak bir kez F1'e adımını atarsa ilerleyen yıllarda çok daha görünür hâle gelebilir.

Sıfırdan fabrika kurma gibi zahmetlerden kurtulabileceği bu yola ek olarak daha pratik bir yöntem de mevcut. BYD, milyonlarca dolar harcayıp bir takımın hissesini almak istemezse bunun yerine bir takıma önemli miktarda bütçe ayırarak sponsor olabilir. Bu yol tercih edildiğinde ismi araçlara eklenerek F1 hayranı olan herkes tarafından fark edilebilir olacaktır.

Bunlara ek olarak sıfırdan takım kurmayı da tercih edebilir. Bu, diğer yöntemlere göre en zor adımları içeriyor. Markanın en son seçeneği olacağı düşünülen bu seçenek için ciddi bir masraf yapmak gerekiyor. Bunun için BYD'nin önce başvuru yapması gerekecektir. Daha sonra finansal gücünü ve teknik olarak yeterliliğini ortaya koyacak ve uygun olup olmadığına karar verilecektir. Bu arada diğer takımlara da ciddi ölçüde bir giriş ücreti ödemek zorunda kalacaktır.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse ben BYD'nin sıfırdan takım kuracağını düşünmüyorum. Markanın Formula 1 hamlesi, BYD'nin küresel çapta daha etkili hâle gelmek istemesinden kaynaklı ki bunun için takım kurmak gibi yollara başvurmaya zaten gerek yok. Hâlihazırda bir takıma sponsor olması, ismini öne çıkarması için gayet yeterli. Bunun da elbette kayda değer bir masrafı bulunuyor ama sıfırdan takım kurmaya göre epey uygun olduğunu söyleyebilirim.