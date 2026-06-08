BYD'nin Menzil Canavarı Elektrikli Aracı Yolda! Görüntüleri Paylaşıldı

BYD Great Han ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir süre önce isminin ne olacağına yönelik anket başlatılan ve büyük çoğunlukla Great Han ismi üzerinde durulan aracın şimdi de görüntüleri paylaşıldı. Gerek şarj süresi gerek menzili ile ön plana çıkan bu otomobilin görselleri, son derece etkileyici tasarıma sahip sedan modelin yolda olduğunu gösteriyor.

BYD Great Han'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

BYD'nin yeni ve büyük SUV modeli Great Tang'in sedan kardeşi olarak piyasaya sürülecek Great Han, ön ve arka tekerlekler arasında belirgin bir mesafeye sahip model olarak piyasaya sürülecek. Bu, iç tarafta yolculara epey konforlu bir deneyim sunarken dışarıdan bakanların ise araçtan oldukça etkilenmesini sağlayacak.

Aracın ön tarafında ince ve modern görünen farlar dikkat çekerken bu farları birbirine bağlayan ince çizgi detayı ise arabaya son derece modern bir hava katıyor ve aracı olduğundan daha genişmiş gibi hissettiriyor. Yandan bakıldığında uzun yapısı doğrudan fark edilebiliyor. Arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları mevcut ki bu genel olarak araca lüks bir dokunuş kazandırdığı için günümüzde artık birçok otomobilde tercih ediliyor. Diğer araçlarda olduğu gibi bu modelde de o lüks dokunuşun üzerinde gölge oluşturabilecek gereksiz detaylardan da uzak durulduğu görülüyor.

BYD Great Han'ın Lansmanı Ne Zaman?

BYD Great Han'ın lansmanı, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Bununla birlikte aracın şu an eksik olan tüm özellikleri ve fiyatı da netlik kazancak. Bu arada merakla beklenen 7 Mayıs 2026'da 100 binden fazla sipariş aldığı belirtilen SUV model Great Tang'in lansmanının da 17 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini not düşelim.

BYD Great Han Türkiye'de Satılacak mı?

BYD Han şu an Türkiye'de satılan modeller arasında yer alıyor. BYD Haziran 2026 fiyat listesinde de belirttiğimiz gibi, söz konusu otomobil, 4 milyon 573 bin TL'ye müşterilerle buluşuyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak BYD Great Han'ın da Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz.

BYD Great Han'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Great Han için henüz resmî fiyat etiketi paylaşılmadı ancak SUV model Great Tang şu an 250 bin yuandan (1 milyon 704 bin 731 TL) başlayan fiyata ön sipariş verilebiliyor. Great Han'ın da ilgili modelle benzeri başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tabii, biraz daha düşük tutulması da olası. Tahminler, 230 bin yuandan (1 milyon 568 bin 412 TL) başlayan fiyata satılacağı yönünde. Bu fiyata sahip olursa Türkiye'ye gelmesi durumunda 4,5 milyon TL'nin altında bir fiyata sahip olması pek de olası görünmüyor.

BYD Great Han'ın Özellikleri Neler Olacak?

Uzunluk: Yaklaşık 5,2 metre

Yaklaşık 5,2 metre Şarj Süresi: 9 dakikada %10-97

9 dakikada %10-97 Batarya Teknolojisi: LFP Blade 2.0

LFP Blade 2.0 Arkadan İtiş (RWD) Menzili: Tek şarjla 1.008 km'ye kadar (CLTC)

Tek şarjla 1.008 km'ye kadar (CLTC) Dört Tekerlekten Çekiş (4WD) Menzili: Tek şarjla 880 km (CLTC)

Tek şarjla 880 km (CLTC) Güvenlik: LiDAR sensörü (kötü hava koşullarında bile engelleri fark etmeyi kolaylaştırır)

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre BYD Great Han, arkadan itişli ve dört tekerlekten çekişli olmak üzere iki sürümle gelecek. İlk sürüm, tek şarjla 1.008 kilometre, ikinci sürüm ise 880 kilometre menzil sunacak. Bunların CLTC standartlarına yani Çin yollarına göre geçerliliğe sahip olduğunu belirtelim.

Türkiye'de daha çok WLTP değerinin karşılığı bulunuyor. CLTC menzilini WLTP'ye çevirmek içinse genelde bize en sağlıklı sonucu veren yöntem olan yüzde 20 azaltmaya başvururuz. Buna göre arkadan itişli sürüm, Türkiye'de 806 kilometre, dört çeker sürüm ise 704 kilometre menzil verecektir.

Bu arada aracın etkileyici bir şarj hızına da sahip olacağını not düşmekte fayda var. Sadece 9 dakika gibi kısa bir süre içinde yüzde 10'dan 97 seviyesine ulaşabilecek. Yeni otomobil, BYD'nin lityum demir fosfat batarya teknolojisi LFP Blade 2.0 ile gelecek. Bu batarya hem performans kaybı olmadan daha uzun şarj döngüsü sunması hem de standart bataryalara kıyasla daha güvenli olması ile biliniyor.

Editörün Yorumu

BYD Great Han'ın tasarımını oldukça etkileyici bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle uzun yapısı sayesinde bulunduğu her yerde dikkatlerini üzerine çekecektir. Gereksiz detaylardan arındırılmış olması da bana göre önemli bir avantaj. Tabii, müşterilerin asıl ilgisini çekecek nokta sunacağı menzil olacaktır. Bu uzun menzil sayesinde oldukça uzun mesafe katetmek mümkün hâle gelecektir.