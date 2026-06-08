Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Togg, Chery'i Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Renault markasının bir otomobili zirvede konumlandı. Listede ayrıca Togg, Chery, Hyundaive Kia Sportage dahil pek çok markanın otomobilleri yer alıyor.

Türkiye'de Mayıs 2026'da En Çok Hangi SUV Arabalar Satıldı?

Renault Duster: 2.400 adet Volkswagen Taigo: 2.090 adet Nissan Qashqai: 1.871 adet Togg T10X: 1.832 adet Hyundai Bayon: 1.722 adet Chery Tiggo 7: 1.692 adet Kia Sportage: 1.681 adet Peugeot 2008: 1.503 adet Toyota C-HR: 1.366 adet Mini Countryman: 1.244 adet

Renault Duster, geçtiğimiz ay 2 bin 400 satış adedine ulaşarak zirvede yer aldı. İkicni sırada ise 2 bin 90 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı. Bu otomobili 1.871 satış adedi ile Nissan Qashqai takip etti. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 1.832 satış adedi ile dördüncü sırada bulunuyor.

Beşinci sırada 1.722 satış adedine sahip olan Hyundai Bayon, altıncı sırada ise 1.692 satış adedine sahip olan Chery Tiggo 7 yer aldı. Bu modelleri 1.681 satış adediyle Kia Sportage takip etti. Listede ayrıca Peugeot 2008, Toyota C-HR ve Mini Countryman dahil olmak üzere pek çok araba mevcut.

Türkiye'de En Çok SUV Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Mayıs 2026)

Volkswagen: 28.232 adet Peugeot: 21.299 adet Renault: 15.932 adet Toyota: 15.145 adet Hyundai: 14.605 adet Chery: 10.390 adet Kia: 10.138 adet Opel: 9.360 adet Togg: 9.070 adet Citroen: 8.536 adet

Volkswagen, 2026 yılının ocak ve mayıs ayları arasında en çok SUV araba satan marka oldu. Almanya merkezli şirket, Türkiye'de bu dönemde 28 bin 232 adet SUV araba sattı. Bu markayı 21 bin 299 satış adediyle Peugeot takip etti. Üçüncü sırada 15 bin 932 satış adediyle Renault, dördüncü sırada ise 15 bin 145 satış adediyle Toyota yer aldı.

Hyundai, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 14 bin 605 adet SUV otomobil sattı. Altıncı sırada 10 bin 390 satış adedine sahip olan Chery, yedinci sırada ise 10 bin 138 satış adedine sahip olan Kia bulunuyor. Listede ayrıca Opel, Togg, Citroen, Nissan, KG Mobility ve Skoda dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Ocak-Mayıs 2026'da En Çok Satılan SUV Arabalar Hangileri?

Toyota C-HR: 12.451 adet Renault Duster: 10.370 adet Volkswagen Taigo: 10.079 adet Togg T10X: 9.070 adet Peugeot 2008: 9.023 adet Kia Sportage: 7.491 adet Peugeot 3008: 7.210 adet Volkswagen Tiguan: 6.935 adet Hyundai Bayon: 6.753 adet Nissan Qashqai: 6.660 adet

Türkiye'de ocak ve mayıs ayları arasında en çok satılan SUV otomobiller listesinde Toyota C-HR zirvede konumlandı. Otomobil, bu dönemde 12 bin 451 adet SUV satıldı. İkinci sırada 10 bin 370 satış adediyle Renault Duster, üçüncü sırada ise 10 bin 79 satış adediyle Volkswagen Taigo yer aldı. Bu otomobilleri 9 bin 70 satış adediyle Togg T10X takip etti.

Peugeot 2008, Ocak-Mayıs 2026 döneminde 9 bin 23 adet satıldı. Altıncı sırada 7 bin 491 satış adediyle Kia Sportage, yedinci sırada ise 7 bin 210 satış adediyle Peugeot 3008 konumlandı. Listede ayrıca Volkswagen Tiguan, Hyundai Bayon, Nissan Qashqai ve KG Mobility Torres dahil olmak üzere pek çok model yer aldı.

Editörün Yorumu

Listeye baktığımda Renault Duster'In önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Nisan ayında listenin üçüncü sırasında konumlanan otomobil, mayıs ayında zirveye yükseldi. Volkswagen Taigo ise nisan ayında zirvede konumlanırken mayıs ayında ise ikinci sırada yer aldı. Bu arada mart ayında 23. sırada konumlanan Nissan Qashqai'nin geçtiğimiz ay üçüncü sıraya yükselerek önemli bir başarı elde ettiğini belirteyim.