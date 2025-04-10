Sadece 5 Dakikada Yola Devam: Yeni BYD Han L, Hızlı Şarjda Rekor Kırdı!

Elektrikli araçlar için uzun süredir hızlı şarj çözümleri üzerinde çalışan BYD, bu alandaki yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Şirketin yakın zamanda tanıttığı yeni modeli BYD Han L, bu başarının en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yeni elektrikli araç, sahip olduğu üstün özellikleri, modern tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekerken, sadece 5 dakikada menzilinin büyük bir bölümünü doldurabilmesiyle sektörde büyük ses getirmeyi başardı.

BYD L Han Özellikleri

Çinli teknoloji devinin yeni otomobili, 83,2 kWh kapasiteli LFP bataryası ve 1.000 voltluk şarj mimarisi sayesinde, sektör standartlarının oldukça üzerinde bir şarj hızı sunuyor. İki ayrı şarj soketi üzerinden 1.000 kW'a kadar DC şarj kapasitesine ulaşabilen araç, %10'dan %70 doluluğa yalnızca 5 ila 6 dakika içerisinde erişebiliyor. Tam şarjla 701 kilometreye kadar menzil sunması, Han L’yi uzun yolculuklar açısından da son derece tercih edilebilir kılıyor.

Yeni model, performans bakımından da sınıfının önde gelen örneklerinden biri. Arkadan itişli versiyon 680 beygir gücündeyken, dört tekerlekten çekişli varyant tam 1.102 beygir güç üretiyor. En güçlü versiyonun 0’dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 2,7 saniye olarak ölçülürken, bu modelin azami hızı ise 305 km/s olarak açıklanmış durumda. Tek motorlu versiyonda ise bu süre 5,5 saniyeye çıkıyor.

Üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek BYD Han L’nin başlangıç fiyatı 29 bin 900 olarak açıklandı. Güçlü özelliklerine kıyasla uygun bir fiyatlandırmayla satışa sunulacak aracın ilk olarak önümüzdeki haftalarda Çin’deki tüketicilerin beğenisine sunacak. Otomobilin 2025 yılı bitmeden Avrupa ve Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.

Peki siz yeni BYD L Han hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...