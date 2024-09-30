BYD, En Çok Satan İki Modelini Yangın Çıkarma Riski Nedeniyle Geri Çağrıyor!

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden olan BYD, önemli bir sorun nedeniyle en çok satan iki modeline ait 97 bin aracını onarım için geri çağırdı. Bildilerenlere göre araçlar ölümcül yangın riski barındırıyor. Detaylar haberde.

BYD, 97 Bin Aracının Üretim Hatası Nedeniyle Yangın Riski Barındırdığını Açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım ile gündeme gelen BYD ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dev marka, kısa bir süre önce Çin’deki yetkililere yaptığı açıklamada 97 bin civarı elektrikli otomobilini geri çağırdığını duyurdu. Söz konusu 97 bin aracın şirketin en popüler iki modeli Dolphin ve Yuan Plus'tan oluştuğunu belirtelim.

BYD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2022 ila Aralık 2023 tarihleri arasında üretilen Dolphin ve Yuan Plus elektrikli otomobillerde bir üretim hatası tespit edildi. Direksiyon kontrol ünitesinde keşfedilen hata, yangın riski taşıması nedeniyle araç sahipleri için ciddi bir tehlike barındırdığı bildiriliyor.

Bayilere geri çağrılan hatalı araçların fiziksel bir onarımdan geçeceği yapılacağı aktarılıyor. Öte yandan 97 bin araç içerisinde Türkiye'ye veya başka bir ülkeye ithal edilen otomobil olup olmadığı ise hala belirsizliğini koruyor.

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