BYD'nin Yeni Bataryaları ile Menzil ve Şarj Süresi Sorunları Aşılıyor!

Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli otomobiller için Ar-Ge yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Bu konuda yapılan yeni çalışmalarla birlikte elektrikli otomobillerin menzil ve şarj süresi sorunlarını büyük oranda çözecek yeni katı hal bataryaları teknolojisi üretim hattına girmeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BYD CTO'su Sun Haujun katı hal bataryaları için tarih verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD Katı Hal Bataryaları İçin 2027 Yılını İşaret Etti!

Çinli otomobil üreticisi BYD, elektrikli otomobil alanındaki Ar-Ge yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Konuyla ilgili olarak Çin'de açıklamalarda bulunan şirket CTO'su Sun Haujun, yeni katı hal bataryalarının 2027 yılında üretime gireceğini bildirdi. Elektrikli otomobillerde yüzde 70 oranında menzil artışı ve şarj sürelerini yüzde 30 oranında düşürmesi beklenen yeni teknolojiyle birlikte bildiğimiz pil yapısı tamamıyla değişiyor.

Elektrikli otomobil pilleri şu anda lityum ion adını verdiğimiz batarya teknolojilerini kullanmakta. Bu teknoloji aslında uzun yıllardır hayatımızda ve sadece elektrikli otomobillerde değil her gün kullandığımız cep telefonları, akıllı saatler, bilgisayarlar gibi pek çok teknolojik cihaz içerisinde yer almakta.

Lityum Ion Batarya Nedir?

30 yıldan fazla bir süredir hayatımızda olan lityum ion bataryalar aslında enerji depolamak için lityum iyonlarının tersine çevrilebilir indirgemesini ve yükseltgenmesini kullanan şarj edilebilir pil türüdür.

Lise fen derslerinden hatırlayacağınız üzere anyon ve katyonlar arasındaki tuz köprüsü vasıtasıyla iyon hareketini kullanan bu pillerin içerisinde elektrolit sıvıları yer almaktadır. Uzun yıllar üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapılmış olsa da bu pillerden elde edilebilecek maksimum verim sınırlıdır ve optimum sınırların üzerine çıkılamamaktadır.

Katı Hal Batarya Nedir?

Katı hal pili, lityum veya lityum polimer pillerde bulunan sıvı veya polimer jel elektrolitler yerine katı elektrolit kullanan bir pil teknolojisidir.

Katı hal pil teknolojisi hayatımızda çok yeni ve lityum ion pillerin aksine içerisinde sıvı elektrolit yerine katı elektrolitler barındırmaktadır. Bu teknolojide yapılan araştırma ve geliştirme yatırımlarıyla birlikte enerji yoğunluğu veya depolaması konusunda yüzde 70 oranında artışlar yaşanabilmektedir. Bunun yanında katı hal pillerinin batarya ömürleri lityum ion pillere göre daha yüksek olduğundan şarj sürelerinde de ciddi oranda azalmalar görülebilmektedir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katı hal pil teknolojisi elektrikli otomobillerin önündeki engelleri açacak mıdır? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...