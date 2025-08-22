Arabalar Artık Kaydıraktan Kayıyor: BYD’nin Çılgın Oyun Parkı Açıldı!

Tüm otomobil markaları kendi araçlarını sergileyecekleri havalı bayiler, deneyim merkezleri ve tanıtım günleri hazırlarlar. Bu noktada pek çok firma özel tasarım ekipleriyle çalışır ve müşterilerin en iyi şekilde otomobilleri incelediklerinden emin olmak isterler. Ancak BYD bu kez çok farklı bir şey denedi. Çinli marka deneyim merkezinden ziyade bir oyun parkı kurdu. Peki bu yeni deneyim merkezi tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

BYD’den “Oyun Parkı” Gibi Deneyim Merkezi: Arazi, Su ve Yarış Pisti Bir Arada!

Otomotiv sektöründe “deneyim merkezi” kavramına alışığız. Pek çok üretici bu tesislerde araçlarını sergileyip kullanıcıların test etmesine imkan tanıyor. Ancak Çinli dev BYD Zhengzhou’da açtığı yeni tesisle bu anlayışı tamamen farklı bir noktaya taşıdı. Şirketin “oyun parkı” olarak adlandırdığı alan ziyaretçilere araçları sadece yolda değil; suyun içinde, çöl tepelerinde veya arazi koşullarında da deneme fırsatı veriyor.

BYD’nin yeni deneyim parkında markanın tüm modelleri farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda test edilebiliyor. Kayalık arazilerden bataklık görünümlü sulak bölgelere, dev havuzlardan kum tepelerine kadar uzanan parkurlar, elektrikli araçların sadece asfaltla sınırlı olmadığını göstermek amacıyla tasarlanmış. Şirketin hedefi kullanıcıların kendi gözleriyle dayanıklılığı ve performansı görmesi.

Parkın en dikkat çeken alanlarından biri ise BYD’nin lüks performans modeli YangWang U9 için inşa edilen dev havuz. 70 metre uzunluğundaki bu özel parkur aracın elektrikli altyapısına rağmen suyun içinden güvenle geçebildiğini göstermek için hazırlandı. Böylece marka yeni modelinin sadece yüksek hızda değil ekstrem koşullarda da güçlü bir performans sergileyebildiğini kanıtlamayı amaçlıyor.

BYD’nin oyun parkında kullanıcıları bekleyen bir diğer cazibe noktası ise 1,7 kilometrelik yarış pisti. Dokuz virajlı pistin 550 metrelik düzlük bölümünde sürücüler araçların 220 km/s hıza kadar çıkışını deneyimleyebiliyor. Bunun yanı sıra pistin hemen yanında slalom ve ani manevra testleri için tasarlanmış ayrı bir alan da bulunuyor. Burada araçların denge kabiliyeti ve sürüş güvenliği ön plana çıkarılıyor.

BYD’nin Zhengzhou’daki yeni tesisi klasik showroom ve test sürüşü anlayışının çok ötesinde. Şirket “oyun parkı” adını verdiği bu proje ile elektrikli otomobil deneyimini eğlenceli ve interaktif bir hale getirmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre bu tarz tesisler markaların müşteriyle bağ kurma biçimini değiştirebilir ve elektrikli araçlara yönelik önyargıların kırılmasında önemli rol oynayabilir.

