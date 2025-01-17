BYD, Otonom Sürüş Sistemi İçin Düğmeye Bastı!

Çin merkezli otomotiv devi BYD, son yıllarda piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı araçları ile otomobil sektörünü adeta fethetti. Yakaladığı ivmeyi 2025 yılında da devam ettirmek isteyen şirketin şimdiki planı ise geliştirdiği yeni otonom sürüş teknolojilerini hayata geçirmek.

Yeni akıllı sürüş özelliklerini üst düzey modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı otomobillerine de getirmek isteyen BYD, en büyük rakibi Tesla'yı bu alanda da geride bırakmayı hedefliyor.

En Ucuz BYD Modeli Bile Otonom Sürüş Sistemine Sahip Olacak

Sektörel kaynaklar, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin 2025 yılına ilişkin bazı hedeflerini gün yüzüne çıkardı. Aktarılanlara göre dev firma bu yıl otonom sürüş sistemine odaklanacak. Şirketin bu alandaki nihai planı ise yıl sonuna kadar yeni geliştirdiği otonom sürüş sistemini uygun olan tüm otomobillerine entegre etmek.

İddialara göre firma, çok yakında Navigate on Autopilot (NOA) olarak adlandırdığı yeni otonom sürüş özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmaya başlayacak. Söz konusu özelliğin en üst düzey modellerden, Çin'de 9500 dolar gibi komik fiyatlara satılan Seagull ve benzeri modellere kadar getirileceği öne sürülüyor.

Her ne kadar son yıllarda teknolojik özellikeriyle öne çıkan araçlar piyasaya sürse de otonom sürüş alanında sessizliğe bürünen BYD'nin aslında yeni sürüş teknolojileri geliştirmek için 2023 yılından bu yana çalışmalar yürüttüğü söyleniyor. Sektörel kaynaklara göre şirket, 2025 senesiyle birlikte söz konusu çalışmalarının meyvelerini toplamaya başlayacak.

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