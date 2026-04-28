Araba Değil, Sanki Roket: 0'dan 100 km/sa Hıza 0,9 Saniyede Çıkıyor

Robot süpürge ve benzeri akıllı ev aletleri ile bilinen Dreame Technology, özellikle son zamanlarda otomobillere yoğunlaşmış durumda. Yeni sergilediği Nebula Next 01 Jet Edition da bunun son örneklerinden biri oldu. Markanın şimdiye kadar tanıttığı bütün araçlardan daha ön plana çıkmasını sağlayan önemli özellikler taşıyor.

Nebula Next 01 Jet Edition'ın Özellikleri Neler?

0'dan 100 km/sa Hıza Ulaşma Süresi: 0,9 saniye

0,9 saniye Menzil: 550 KM'den fazla (Türkiye'deki yolların Çin'den daha farklı olması dolayısıyla menzil değeri 451 kilometreden başlayacaktır)

550 KM'den fazla (Türkiye'deki yolların Çin'den daha farklı olması dolayısıyla menzil değeri 451 kilometreden başlayacaktır) LiDAR Desteği: Mevcut

Mevcut Akıllı Ev Ürünleriyle Entegreli Çalışma: Mevcut

Nebula Next 01 Jet Edition'ın 0-100 km/sa Hıza Ne Kadar Sürüyor?

Nebula Next 01 Jet Edition'ın 0'dan 100 km/sa hıza 0,9 saniye sürede ulaşabildiği belirtildi. Dreame'nin 2026 yılının Mart ayında tanıttığı otomobil Nebula Next 01X ise bu hıza 1,8 saniyede ulaşıyordu. Her ikisi de epey etkileyici bir süre ancak Next 01 Jet Edition'ın bunu çok ileri bir seviyeye taşıdığını söylemek mümkün.

Nebula Next 01 Jet Edition Kaç KM Menzil Sunuyor?

Araç CLTC standartlarına göre 550 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Tabii, biz Türkiye'de olduğumuz için CLTC'yi değil, WLTC'yi tercih ediyoruz. Onun için 550 kilometreyi olduğu gibi kabul etmek yerine 0,82 ile çarparak WLTC karşılığının ne olduğunu bulmak gerekiyor. Bu hesaplamayı yaptığımızda 451 kilometre değerini elde ediyoruz. Yani bu araç Türkiye'de kullanıldığında en az 451 kilometre hiç durmadan yol gitmeyi mümkün hâle getirecektir.

Nebula Next 01 Jet Edition'ın Gelişmiş Özellikleri Neler?

Araç LiDAR teknolojisi ile beraber geliyor. İster zifiri karanlık ister yoğun sis altı ister çok yağmurlu bir hava olsun, bu teknoloji sayesinde etraftaki engelleri çok önceden belirlemek mümkün hâle geliyor. Ayrıca arabada Dreame'in akıllı ev aletleri ile entegre çalışan bir asistan mevcut. Eve yaklaşıldığında temizliği bitirip şarj istasyonuna dönme ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

Nebula Next 01 Jet Edition Satışa Sunulacak mı?

Nebula Next 01 Jet Edition şimdilik sadece bir konsept araç konumunda. Normal yollara çıkması, güvenlik ile ilgili düzenlemelerden dolayı şimdilik ne Türkiye ne Avrupa ne de diğer ülke ve bölgelerde pek mümkün görünmüyor fakat sınırlı sayıda üretilip pist odaklı bir otomobil olarak öne çıkarılabilir.

Editörün Yorumu

Nebula Next 01 Jet Edition'ın özellikle hız tutkunlarının çok seveceği bir model olduğunu düşünüyorum. Tabii, tek avantajı hızı değil. Bunun haricinde en olumsuz hava koşullarında bile engelleri fark etmeyi kolaylaştıran LiDAR sistemi ve dahasını sunuyor. Bu, kişinin kontrolün her zaman elinde tuttuğundan emin olmasını sağlayacaktır.