BYD Satışı Durdu Mu? Sipariş Var Araç Yok!

Türkiye otomotiv gündeminde bu kez tablo oldukça net ve sert. Son günlerde forumlarda yapılan paylaşımlar, BYD almak isteyenler için sürecin pek de beklendiği gibi gitmediğini gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Sipariş Var Araç Yok: BYD'de İşler Tersine Dönüyor!

Türkiye pazarına iddialı söylemlerle giriş yapan BYD özellikle elektrikli modelleriyle ciddi bir ilgi toplamıştı. Ancak son dönemde bayiler üzerinden yürüyen süreç tersine dönmüş durumda. Araç bekleyen kullanıcılar birer birer aranıyor, siparişler iptal ediliyor ve kaporalar iade ediliyor.

Yeni teslimat tarihleri konusunda ise net bir açıklama yapılmıyor. Sektör kaynaklarının dile getirdiği iddialar ise dikkat çekici. BYD’nin Türkiye’deki yatırım ve üretim planlarını netleştirmek için yaklaşık 50 bin adetlik satış hacmini kritik bir eşik olarak gördüğü konuşuluyor.

Bu rakama ulaşılamadan yatırım kararlarının sorgulanması, bugünkü tabloyu ortaya çıkaran en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Eğer bu eşik baştan daha gerçekçi değerlendirilmiş olsaydı bugün birçok müşterinin hayal kırıklığı yaşamasının önüne geçilebilirdi.

Yaşananlar, özellikle aylarca araç bekleyen tüketiciler açısından ciddi bir belirsizlik yaratmış durumda. Kaporasını geri alan kullanıcılar için süreç şimdilik kapanmış görünse de, BYD’nin Türkiye pazarındaki geleceği hâlâ netlik kazanmış değil.

Yeni araç gelir mi, satışlar yeniden başlar mı soruları şimdilik cevapsız. Kısacası tablo şu isteseniz de BYD alamayacağınız bir döneme girilmiş olabilir. Gözler şimdi markadan gelecek resmi ve net açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.