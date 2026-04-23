Çok Enteresan İki Oyun Ücretsiz Oldu! Hızlı Olun
Biri seçim tabanlı, diğeri TPS odaklı olan iki adet oyun ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. İşte fırsata dair merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Steam'de Aeonic ve SurrounDead Poly Construction isimli oyunlar ücretsiz hâle geldi.
- İki oyunun toplam değeri normalde 7.58 dolara (340 TL) denk geliyor.
- Aeonic, 30 Nisan 2026 saat 00.00'a, SurrounDead Poly Construction ise 25 Nisan 2026 saat 20.00'ye kadar ücretsiz kalmaya devam edecek. Belirtilen tarihe kadar hiçbir ücret ödemeden iki oyunu da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Steam'de artık her hafta istisnasız en az bir adet oyun ücretsiz hâle geliyor. Örneğin üç gün önce Sentience: The Android's Tale ücretsiz hâle geldi. Bu oyun, 10 saat sonra yeniden ücretli hâle gelecek ancak bunu kaçıranlar için daha uzun süre boyunca ücretsiz kalacak olan iki oyun daha bulunuyor.
Yeni başlayan fırsat kapsamında oyunculara ücretsiz olarak sunulmaya başlayan bu iki oyunlardan biri macera ve alternatif tarih türüne sahipken diğeri ise TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) oyunları arasında yer alıyor. Her iki oyun da oldukça ilginç bir yapım olarak öne çıkıyor.
Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?
Steam'de Aeonic ve SurrounDead Poly Construction isimli oyunlar ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlardan ilki normalde 3.99 dolar (179 TL), ikinci oyun ise 3.59 dolar (161 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Yani bu iki oyunu da kütüphanesine ekleyen oyunlar, toplamda 340 TL tasarruf etmiş olacak.
Her iki oyun için de fırsatın biteceği tarih farklı. Örneğin Aeonic, 30 Nisan 2026 saat 00.00'a kadar ücretsiz olarak alınabilirken SurrounDead Poly Construction ise 25 Nisan 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli olacak. Belirtilen tarihe kadar eğer oyunları kütüphanenize eklerseniz her iki yapım da sonsuza kadar size ait olacak.
Aeonic Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: Erik Khachatryan, Hayk Khachatryan
- Yayıncı: Erik Khachatryan, Hayk Khachatryan
- Tür: Macera, alternatif tarih, interaktif kurgu
Aeonic, metin tabanlı bir macera oyunu olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. İnsanlık tarihinin başlangıcını merkezine alır ama çok çeşitli gelecek senaryolarını işler. Oynanış tamamen seçim üzerine dayalı. Farklı dönemlerde geçen küçük ama birbiriyle bağlantılı hikâyeleri keşfedebilir, seçimlerinizin uzun vadeli sonuçlarını görebilirsiniz. Her tercih, sizi farklı sonlara götürür. Bu sayede oyunu tekrar tekrar oynayabilirsiniz.
Aeonic'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4300U
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4400
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 970 MB kullanılabilir alan
SurrounDead Poly Construction Nasıl Bir Oyun?
- Geliştirici: LivingEveryday
- Yayıncı: LivingEveryday
- Tür: TPS
SurrounDead Poly Construction, üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan açık dünya bir hayatta kalma ve macera oyunu. Oyunda karşınıza çok çeşitli düşmanlar çıkıyor, bunlardan zıplayarak kaçabilir, kılıcınızı kullanarak onları alt edebilirsiniz. Oyunda dolaşırken çeşitli malzemeler toplayarak peşinizdekilere karşı ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz.
SurrounDead Poly Construction'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Editörün Yorumu
Aeonic'in herkesin oynayabileyeceği türden bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Özellikle seçim tabanlı olduğu için size epey yavaş gelebilir ama SurrounDead Poly Construction'ın boş zamanı değerlendirmek için harika bir seçenek olduğu kanaatindeyim. Özellikle TPS oyunlarını oynamaktan keyif alanlar oyunu yeniden ücretli olmadan kütüphanesine eklemeli.