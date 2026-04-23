POCO Ucuz Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

POCO, uzun zamandır beklenen akıllı telefonlarından biri olan C81X'in tanıtımını gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı netlik kazandı. Telefon, kendi segmentine göre oldukça iyi bir yüksek yenileme hızı ile geliyor. Günlük kullanım için de uygun bir işlemci ve bataryaya sahip.

POCO C81X'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,88 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

Maksimum Parlaklık: 600 nit

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T7250

Yazılım: Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2

Çift SIM Desteği: Mevcut

RAM: 3 GB LPDDR4X (4 GB sanal RAM desteği)

Depolama: 64 GB UFS 2.2 (microSD desteği ile 2 TB'a kadar artırılabilir)

Boyut: 171.79 x 79.77 x 8.26 mm

Ağırlık: 193 gram

Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

POCO C81X'in Ekran Özellikleri Neler?

POCO C81X, 6,88 inç ekran büyüklüğüne sahip. IPS LCD ekranla birlikte gelen cihaz, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Elbette ki ekran boyutuna göre çözünürlüğün düşük kaldığını belirtmek gerekiyor. Tam anlamıyla kusursuz bir görüntü elde edilemeyebilir.

Diğer yandan parlaklık değeri de kapalı alanlar için ideal olsa da güneş ışığı altında ekranın görünmesini zorlaştırabilir. Ayrıca IPS LCD de AMOLED ekranlar gibi tam olarak gerçek bir siyah vermeyecektir. Grileşme gibi sorunlar yüzünden ekrana tam olarak odaklanılamayabilir.

Bu arada bilmeyenler için dokunmatik örnekleme hızı, ekrana dokunuşlarınıza ne kadar hızlı tepki verildiğini belirler. Bu değer ne kadar yüksek olursa ekrana dokunduğunuzda o kadar hızlı işlem gerçekleştirirsiniz. 240Hz örnekleme hızı ise bu telefonun dokunuşlarınıza neredeyse fark edilemeyecek bir sürede tepki vereceğini olduğunu gösteriyor. Öte yandan 120Hz yenileme hızı da ekranın saniyede 120 kez yenilendiği anlamına geliyor. Bu da göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirerek etkili bir performans elde edeceğinize işaret ediyor.

POCO C81X'in İşlemcisi Nedir?

Akıllı telefonda Unisoc T7250 işlemcisi mevcut. Bunun da çok güçlü bir işlemci olmadığını belirtelim. Eğer telefonda genellikle Candy Crush Saga gibi nispeten basit olarak nitelendirebileceğimiz mobil oyunlar oynuyorsanız pekâlâ beklentilerinizi karşılayacaktır ama PUBG Mobile gibi oyunlara yönelirseniz bu tür oyunlarda düşük ayarlarda oynamanız gerekecektir. Bu şekilde bile 30 FPS elde edebileceksinizdir.

POCO C81X'te Kaç mAh Batarya Var?

Akıllı telefon, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Eğer gün içinde çok fazla telefona bakmıyorsanız, daha çok internette gezinme ve sosyal medyaya göz atma gibi amaçlarla kullanıyorsanız bu batarya pekâlâ yeterli olacaktır. Tabii, 15W şarj hızının biraz düşük kaldığını belirtelim. Telefonunuzun tam dolması için epey uzun bir süre beklemeniz gerekebilir.

POCO C81X'in Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bu özelliklerin de tıpkı diğer özellikler gibi segmentine göre uygun olduğunu söyleyebiliriz. Gündüz çekimlerinde sosyal medyada paylaşılabilecek kalitede fotoğraflar sağlayacaktır ama çok fazla yakınlaştırmamaya dikkat etmek gerek. Öte yandan ön kamera da WhatsApp ve benzeri uygulamalar üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirmek ya da selfie çekmek için yeterli görünüyor. Tabii, ortamın karanlık olmamasına özen gösterilmeli.

POCO C81X'in Fiyatı Ne Kadar?

POCO C81X'in 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunan sürümü için 106 dolar (4 bin 762 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergilerle beraber 9 bin TL civarında olacaktır. Elbette ki konu ile ilgili henüz resmî açıklama olmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

POCO C81X Türkiye'de Satılacak mı?

POCO'nun şu an Türkiye'de X8 Pro Max ve M8 Pro 5G modelleri başta olmak üzere birçok akıllı telefonu satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak POCO C81X'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

Editörün Yorumu

POCO C81X'in oldukça uygun bir fiyatı bulunuyor. Elbette ki giriş segmenti bir akıllı telefon olduğu için çok ileri düzey özellikler beklememek gerekiyor. Gün içinde çok yoğun güç tüketen oyun ve uygulama kullanmayan, sosyal medyaya göz atan kişiler için yeterli performans sunan bir işlemcisi mevcut. Bu tür bir akıllı telefona ihtiyacı olanlar tarafından mutlaka değerlendirilecektir.