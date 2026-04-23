Xiaomi Tek Tıkla Ödevinizi Kontrol Edebilen Yeni Tabletini Tanıttı!

Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı Redmi Pad 2 Pro'nun yeni bir versiyonunu tanıttı. Learning Edition adıyla piyasaya çıkan yeni model standart modelle aynı özelliklere sahip. En önemli farkı ise öğrencilere yönelik ek özellikler ve içerikler sunması. İşte Redmi Pad 2 Pro Learning Edition özellikleri ve fiyatı!

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition Özellikleri Neler?

Ekran: 12,1 inç

Çözünürlük: 2.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Yüzeyi: Mat cam

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 12.000 mAh

Şarj Hızı: 33W kablolu

Yapay Zeka: Gerçek zamanlı soru-cevap öğretmen, ödev kontrol sistemi

Abonelik: 3 yıllık Xiaomi Eğitim Merkezi (150.000'den fazla ders, ders kitapları, çalışma planları)

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition Ekran Özellikleri Neler?

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition modelinde 12,1 inçlik LCD bir ekrana sahip. Aynı zamanda 2.5K çözünürlük sunuyor. Bu sayede metinler ve görseller daha keskin bir şekilde görebiliyorsunuz. Panelin 120Hz yenileme hızı ise menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim sunuyor. Mat cam yüzey yansımayı azaltarak uzun süreli çalışma seanslarında göz yorgunluğunu düşürüyor.

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition İşlemcisi Ne?

Tablet modelinde Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisine yer veriliyor. Bu yonga seti halihazırda Redmi Pad 2 Pro ve POCO Pad M1 gibi tabletlerde kullanılıyor. Ayrıca 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim. Bu da 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek performans sunduğu ve daha az güç tükettiği şeklinde yorumlanabilir.

Donanımın oyun performansına baktığımızda Wuthering Waves’te 30–40 FPS ve Fortnite’ta ise 20–30 FPS civarında bir değer elde edildiğini görüyoruz. Yani çoğu oyunu tamamen akıcı olmasa da oynanabilir bir seviyede deneyimleyebileceksiniz.

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition Bataryası Nasıl?

Tablette 33W kablolu şarj hızlarını destekleyen 12.000 mAh'lik bir pil mevcut. Bu sayede gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama derdine düşmeyeceksiniz. Şarj hızı ise çok yüksek olmasa da yeterli bir seviyede diyebiliriz.

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition Eğitim Özellikleri Neler?

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition modelinde soru-cevap yapabileğiniz bir yapay zeka yazılımı bulunuyor. Aynı zamanda tek dokunuşla ödevlerinizi kontrol edebilecek ve gerektiği zaman geri bildirim vererek eksiklerinizi gösterebilecek. Hatta üç yıllık Xiaomi Eğitim Merkezi aboneliği de sunuyor. Bu da ders kitaplarına ve çalışma planlarına erişim sağlamasına imkan verecek.

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla raflardaki yerini alıyor. Fiyat etiketi ise 2699 yuan (17.800 TL) olarak belirlendi. Bunun dışında her ne kadar standart Redmi Pad 2 Pro Türkiye'de satılsa da Learning Edition isimli yeni versiyonun ülkemizde satışa çıkması beklenmiyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi Pad 2 Pro Learning Edition temelde geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Pad 2 Pro ile aynı cihaz diyebilirim. Burada en büyük farkı öğrenciler için özel olarak optimize edilmiş olması.

Özellikle ödevleri tek bir dokunuşla kontrol edebilmesi ve anında geri bildirim sunabilmesi oldukça dikkat çekici. Keşke bu tarz akıllı eğitim özelliklerinin sadece özel sürümlerde değil, standart modellerde de karşımıza çıksaydı.